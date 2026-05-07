Росіяни не припиняють бити по Харкову: палають будинки, серед поранених — дитина

Зранку 7 травня російські окупаційні війська атакували Харків за допомогою безпілотника. Удар прийшовся по житловому масиву в Новобаварському районі міста, спричинивши значні руйнування та пожежі.

Мер міста Ігор Терехов оперативно повідомив про критичну ситуацію на місці влучання. За його словами, ворожий дрон поцілив у приватну забудову, що призвело до займання.

"На цю хвилину — двоє постраждалих, 10 пошкоджених будинків та згорілий автомобіль", — спочатку зазначив міський голова, проте згодом кількість поранених почала зростати. За останніми даними Терехова, медична допомога знадобилася вже дев’ятьом особам, серед яких є троє дітей.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив деталі щодо постраждалих та характеру руйнувань. Окрім приватних осель, під удар потрапила цивільна інфраструктура.

"Пошкоджено скління вікон в 4 приватних будинках, цивільний автомобіль та кіоск — наслідки ворожого удару БпЛА в Новобаварському районі Харкова. На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, серед яких 15-річна дівчина", — повідомив Синєгубов.

Очільник області також додав, що серед поранених — 60-річний чоловік та 47-річна жінка, їхній стан оцінюється як задовільний. На місці "прильоту" продовжують працювати підрозділи ДСНС та інші екстрені служби, ліквідовуючи пожежу та розбираючи завали. В Новобаварському районі гострої реакції на стрес також зазнала 7-річна дівчинка. Медики надають дитині усю необхідну допомогу.

Зазначимо, що сьогодні вранці під балістичним ударом опинився і Дніпро. Сталася пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна на підприємстві харчової промисловості. Пошкоджене авто. Попередньо, минулося без постраждалих.