Россияне не перестают бить по Харькову: горят дома, среди раненых — ребенок

Утром 7 мая российские оккупационные войска атаковали Харьков с помощью беспилотника. Удар пришелся по жилому массиву в Новобаварском районе города, нанеся значительные разрушения и пожары.

Мэр города Игорь Терехов оперативно сообщил о критической ситуации на месте попадания. По его словам, вражеский дрон попал в частную застройку, что привело к возгоранию.

"На данный момент — двое пострадавших, 10 поврежденных домов и сгоревший автомобиль" , — сначала отметил городской голова, однако впоследствии количество раненых начало расти. По последним данным Терехова, медицинская помощь понадобилась уже девяти людям, среди которых есть трое детей.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил детали пострадавших и характера разрушений. Кроме частных домов под удар попала гражданская инфраструктура.

"Повреждено остекление окон в 4 частных домах, гражданский автомобиль и киоск – последствия вражеского удара БПЛА в Новобаварском районе Харькова. На данный момент известно о пяти пострадавших, среди которых 15-летняя девушка" , — сообщил Синегубов.

Глава области также добавил, что среди раненых — 60-летний мужчина и 47-летняя женщина, их состояние оценивается как удовлетворительное. На месте прилета продолжают работать подразделения ГСЧС и другие экстренные службы, ликвидируя пожар и разбирая завалы. В Новобаварском районе острой реакции на стресс также испытала 7-летняя девочка. Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Отметим, что сегодня утром под баллистическим ударом оказался и Днепр. Произошел пожар. Взрывной волной выбило окна на предприятии пищевой промышленности. Поврежденное авто. Предварительно обошлось без пострадавших.