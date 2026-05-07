Вибухи у Дніпрі: окупанти вдарили балістикою з Таганрога, місто під загрозою

Сьогодні місто Дніпро здригнулося від потужних вибухів. За попередньою інформацією, російські окупаційні війська здійснили атаку, використавши балістичну ракету "Іскандер-М". Запуск ворожої цілі було зафіксовано з території Таганрога (РФ). Наразі в регіоні продовжує діяти повітряна тривога, а мешканців закликають залишатися в укриттях через загрозу повторних ударів.

Ілюстративне фото

Народний депутат Максим Бужанський, який безпосередньо перебуває у Дніпрі, повідомив про ймовірне успішне відбиття атаки силами протиповітряної оборони.

"Пишуть, що збили, слава Богу, сподіваюся, всі цілі та неушкоджені", — поділився новинами парламентар.

Окремо політик звернув увагу на цинічну реакцію російських користувачів у соцмережах, які супроводжували новини про обстріл міста "вогниками" та оплесками. Бужанський підкреслив абсурдність такої поведінки на тлі того, як агресор побоюється ударів по власних заходах.

"Трохи смішно бачити ці вогники від людей, які скиглять по всьому світу з проханнями не бомбити їхній парад перемоги, морального права на яку у них уже давно немає. Не вражають вогники, хлопаючі долоні та сердечка від тих, хто скиглить", — наголосив нардеп.

Офіційні дані щодо руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюються військовою адміністрацією. Влада нагадує про заборону публікації фото та відео роботи ППО або місць "прильотів".

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа, начальник ДніпрОВА: Ворог атакував Дніпро. Сталася пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна на підприємстві харчової промисловості. Пошкоджене авто. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко повідомив про надходження групи пацієнтів із критичними травмами після балістичного обстрілу Дніпра 5 травня. За його словами, медичний заклад перетворився на місце відчайдушної боротьби за життя людей, що постраждали від ворожої агресії.