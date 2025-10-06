Міністерство оборони Росії повідомило, що ворожі війська окупували село Одрадне у Харківській області. Гауляйтер Харківщини Ганчев та росЗМІ одразу прокоментували цю заяву та припустили, до чого це призведе далі.

Росія заявляє про просування у Харківській області

"ЗС РФ звільнено (окуповане – ред.) село Одрадне в Харківській області. Це невеликий населений пункт, розташований за кілька кілометрів від кордону з Білгородською областю. Таким чином, припускаємо, що російська армія продовжить розширювати контроль вздовж кордону, переважно на схід. У цьому випадку у наших військ буде можливість з'єднатися з діючими підрозділами та збільшити зону впливу", — сказав так званий голова окупаційної Харківської ВДА Віталій Ганчев.

Раніше в Міноборони Росії заявили про окупацію Одрадного підрозділами угруповання військ "Північ".

"Звільненням (окупацією – ред.) Одрадного відсуваємо ворога від наших кордонів, включаючи їх розрахунки дронів та артилерію. Розширення смуги безпеки йде", — сказав співрозмовник пропагандистського агентства ТАРС у правоохоронних органах.

Одрадне знаходиться приблизно за 50 км від Куп'янська. Як повідомляли раніше у ворожому Міноборони, контроль над Куп'янськом дозволить надалі розвивати наступ углиб Харківської області, включаючи напрямки на Ізюм та Чугуїв. Крім того, після взяття Куп'янська для росіян нібито відкриється прямий шлях на Вовчанськ з півдня, назустріч військам угрупування "Північ", що наступає, з півночі.