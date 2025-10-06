logo

BTC/USD

124861

ETH/USD

4630.83

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Россия заявляет о продвижении в Харьковской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия заявляет о продвижении в Харьковской области

Россияне сообщают, что планируют дальше продвигаться в Изюм и Чугуев

6 октября 2025, 15:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Министерство обороны России сообщило, что вражеские войска оккупировали село Отрадное в Харьковской области. Гауляйтер Харьковщины Ганчев и росСМИ сразу прокомментировали данное заявление и предположили, к чему это приведет дальше.

Россия заявляет о продвижении в Харьковской области

Россия заявляет о продвижении в Харьковской области

"ВС РФ освобождено (оккупировано – ред.) село Отрадное в Харьковской области. Это небольшой населенный пункт, расположенный в нескольких километрах от границы с Белгородской областью. Таким образом, предполагаем, что российская армия продолжит расширять контроль вдоль границы, преимущественно на восток. В этом случае у наших войск будет возможность соединиться с действующими там подразделениями и увеличить зону влияния", — сказал так называемый глава оккупационной Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Ранее в Минобороны России заявили об оккупации Отрадного подразделениями группировки войск "Север".

"Освобождением (оккупацией – ред.) Отрадного отодвигаем врага от наших границ, включая их расчеты дронов и артиллерию. Расширение полосы безопасности идет", — сказал собеседник пропагандистского агентства ТАСС в правоохранительных органах.

Отрадное находится примерно в 50 км от Купянска. Как сообщали ранее во вражеском Минобороны, контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после взятия Купянска для россиян якобы откроется прямой путь на Волчанск с юга, навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера.                                                                                                                  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости