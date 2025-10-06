Министерство обороны России сообщило, что вражеские войска оккупировали село Отрадное в Харьковской области. Гауляйтер Харьковщины Ганчев и росСМИ сразу прокомментировали данное заявление и предположили, к чему это приведет дальше.

Россия заявляет о продвижении в Харьковской области

"ВС РФ освобождено (оккупировано – ред.) село Отрадное в Харьковской области. Это небольшой населенный пункт, расположенный в нескольких километрах от границы с Белгородской областью. Таким образом, предполагаем, что российская армия продолжит расширять контроль вдоль границы, преимущественно на восток. В этом случае у наших войск будет возможность соединиться с действующими там подразделениями и увеличить зону влияния", — сказал так называемый глава оккупационной Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Ранее в Минобороны России заявили об оккупации Отрадного подразделениями группировки войск "Север".

"Освобождением (оккупацией – ред.) Отрадного отодвигаем врага от наших границ, включая их расчеты дронов и артиллерию. Расширение полосы безопасности идет", — сказал собеседник пропагандистского агентства ТАСС в правоохранительных органах.

Отрадное находится примерно в 50 км от Купянска. Как сообщали ранее во вражеском Минобороны, контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после взятия Купянска для россиян якобы откроется прямой путь на Волчанск с юга, навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера.