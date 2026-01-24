logo_ukra

Росія вдарила по житлових будинках Харкова: стали відомі подробиці
НОВИНИ

Росія вдарила по житлових будинках Харкова: стали відомі подробиці

Внаслідок удару росіян по місту 19 поранених, серед них – вагітна жінка та дитина

24 січня 2026, 07:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на 24 січня російські терористичні війська завдали удару "Шахедами" по Харкову, внаслідок чого на даний момент відомо про 19 поранених, серед яких вагітна жінка та дитина.

Росія вдарила по житлових будинках Харкова: стали відомі подробиці

Удар по Харкову. Фото: ДСНС

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ударом були два райони – Індустріальний та Немішлянський. Там горіли квартири у багатоповерхівках, руйнуванням зазнали гуртожиток із переселенцями, лікарня та пологовий будинок.

"За попередньою інформацією, в Індустріальному районі потрапляння до будинку та займання квартири. Маємо інформацію ще про одне потрапляння до житлового будинку. У п'ятиповерховому будинку внаслідок потрапляння "Шахеда" заблоковано людей", — поінформував мер.

Як уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, відомо про двох постраждалих жінок, які потребували медичної допомоги.

"74-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок ворожої атаки на Харків. Також постраждала 25-річна вагітна жінка", — написав він.

Також зафіксовано влучення "Шахеда" до приватного будинку у Немишлянському районі. Терехов зазначив, що внаслідок обстрілу постраждала власниця житла. Також пошкоджено багато сусідніх будинків.

"Внаслідок влучень в Індустріальному районі постраждали гуртожиток із переселенцями, лікарня та пологовий будинок", — повідомив Терехов.

Міський голова повідомив, що загалом окупанти атакували Харків майже 2,5 години, застосувавши 25 "Шахедів".

За словами мера, пожежі охопили квартири, будинки. Є поранені. Є ті, хто цієї ночі втратив будинок.

Ігор Терехов каже, що це був свідомий удар ворога по мирному місту – по людях, які просто живуть, працюють, виховують дітей.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov
