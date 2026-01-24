Россия ударила по жилым домам Харькова: стали известны подробности

В ночь на 24 января российские террористические войска нанесли удар "Шахедами" по Харькову, в результате чего на данный момент известно о 19 раненых, среди которых беременная женщина и ребенок.

Удар по Харькову. Фото: ГСЧС

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что под ударом были два района — Индустриальный и Немишлянский. Там горели квартиры в многоэтажках, разрушениям подверглись общежитие с переселенцами, больница и роддом.

"По предварительной информации, в Индустриальном районе попадание в дом и возгорание квартиры. Имеем информацию еще об одном попадании в жилой дом. В пятиэтажном доме в результате попадания "Шахеда" заблокированы люди", — проинформировал мэр.

Как уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, известно о двух пострадавших женщинах, которые нуждались в медицинской помощи.

"74-летняя женщина получила острую реакцию на стресс в результате вражеской атаки на Харьков. Также пострадала 25-летняя беременная женщина", — написал он.

Также зафиксировано попадание "Шахеда" в частный дом в Немышлянском районе. Терехов отметил, что в результате обстрела пострадала владелица жилья. Также повреждены многие соседние дома.

"В результате попаданий в Индустриальном районе пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом", — сообщил Терехов.

Городской голова сообщил, что в целом оккупанты атаковали Харьков почти 2,5 часа, применив 25 "Шахедов".

По словам мэра, пожары охватили квартиры, дома. Есть раненые. Есть те, кто этой ночью потерял дом.

Игорь Терехов говорит, что это был сознательный удар врага по мирному городу – по людям, которые просто живут, работают, растят детей.

Читайте также на портале "Комментарии" - масштабная атака РФ на Киев с множеством разрушений: что известно о погибших и раненых.



