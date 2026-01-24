Масштабная атака РФ на Киев с множеством разрушений: что известно о погибших и раненых

В ночь на 24 января российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты. Зафиксировано попадание в трех районах, известно о по меньшей мере одном погибшем и трех пострадавших в тяжелом состоянии.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

После атаки сообщается, что на левом берегу Киева перебои с теплом и водой.

"На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением", — говорится в сообщении мэрии.

В целом известно о последствиях масштабной атаки армии РФ в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах Киева.

Обломки падали на медицинское учреждение, нежилые здания, гаражи. Также горел бензовоз на парковке.

Стоит отметить, ранее украинские военные и разведка зафиксировали признаки возможной массированной воздушной атаки со стороны России в ближайшее время. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в эфире телеканала NTA.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве без тепла остается еще 1200 многоэтажек.

Их подключают во второй раз после атак России 9 и 20 января. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все оставшиеся дома без теплоснабжения.

В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии рассказал , что даже когда техническая возможность подать тепло появляется, сделать это быстро невозможно.



