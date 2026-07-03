Росія почала атакувати будинки в Харкові FPV-дронами на оптоволокні

Російська армія продовжує тероризувати мирне населення Харкова, застосовуючи для ударів по житлових кварталах нові технологічні розробки. Посеред дня ворожий безпілотний апарат поцілив у цивільний об'єкт в одному з найбільших спальних районів міста.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: прокуратура

Ціллю для чергової атаки загарбників став звичайний багатоквартирний дім, де в цей час перебували люди.

"За даними слідства, 3 липня близько 12:00 російські військові завдали удару по Салтівському району м. Харкова, — повідомили в органах прокуратури. — Ворожий FPV-дрон на оптоволокні (23-дюймовий) влучив у багатоповерховий житловий будинок".

Використання оптоволоконного кабелю для керування безпілотником дозволяє ворогу обходити українські системи радіоелектронної боротьби. Попри небезпечний характер влучання, цього разу минулося без жертв серед міських жителів. Як зазначили у відомстві, інформація про постраждалих станом на цей час не надходила.

На місці події одразу почали роботу екстрені служби та правоохоронні органи. Слідчі збирають уламки російської зброї, які стануть доказами у майбутніх міжнародних судах.

"За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, — наголосили у відомстві, додавши про подальші дії оперативних груп: — Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями рф".

Наразі на місці влучання тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють точні масштаби руйнувань, яких зазнала будівля внаслідок вибуху російського безпілотника.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Харкові окупанти вдарили по автівкам та по АЗС. Є постраждалі.