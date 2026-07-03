Россия начала атаковать дома в Харькове FPV-дронами на оптоволокне

Российская армия продолжает терроризировать мирное население Харькова, применяя для ударов по жилым кварталам новые технологические разработки. Посреди дня вражеский беспилотный аппарат попал в гражданский объект в одном из самых больших спальных районов города.

Последствия обстрела Харькова. Фото: прокуратура

Целью для очередной атаки захватчиков стал обычный многоквартирный дом, где в это время находились люди.

"По данным следствия, 3 июля около 12:00 российские военные нанесли удар по Салтовскому району г. Харькова, — сообщили в органах прокуратуры. — Вражеский FPV-дрон на оптоволокне (23-дюймовый) попал в многоэтажный жилой дом".

Использование оптоволоконного кабеля для управления беспилотником позволяет врагу обходить украинские системы радиоэлектронной борьбы. Несмотря на опасный характер попадания, на этот раз обошлось без жертв среди городских жителей. Как отметили в ведомстве, информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.

На месте происшествия сразу начали работу экстренные службы и правоохранительные органы. Следователи собирают обломки российского оружия, которые станут доказательствами в будущих международных судах.

"При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, — отметили в ведомстве, добавив о дальнейших действиях оперативных групп: — Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военного преступления, совершенного военнослужащими " .

На месте попадания продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают точные масштабы разрушений, которые испытало здание в результате взрыва российского беспилотника.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове оккупанты ударили по автомобилям и по АЗС. Есть пострадавшие.