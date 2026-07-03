Росіяни вдарили дроном по автівках у Харкові: кількість поранених зростає (ОНОВЛЕНО)

Російські окупаційні війська здійснили чергову цинічну атаку на цивільну інфраструктуру Харкова. Посеред дня ворожий безпілотний літальний апарат атакував Київський район міста, поціливши безпосередньо у транспортні засоби з людьми.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Про перші хвилини після вибуху та наслідки обстрілу оперативно повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворожий дрон ударив по Київському району, — зазначив очільник міста відразу після інциденту. — За попередньою інформацією — є потерпілі".

Невдовзі з'явилися перші уточнення з місця трагедії. Як з'ясувалося, епіцентром удару став автомобіль, у якому в момент вибуху перебували містяни. Мер підтвердив, що під удар потрапило авто з людьми, а також повідомив про перших виявлених поранених:

"На дану хвилину — двоє постраждалих".

Проте на цьому розбір наслідків атаки не завершився, адже кількість травмованих почала збільшуватися, а на місці події виявили нові руйнування. Російська зброя понівечила не лише приватне майно, а й транспорт, який забезпечував життєдіяльність Харкова.

"Кількість постраждалих зросла до трьох, — поінформував Терехов у поновлених даних, описуючи масштаби пошкоджень: — крім приватного авто — під удар потрапила й машина одного з міських КП".

На місці влучання наразі працюють усі профільні екстрені служби та медики, які надають невідкладну допомогу пораненим. Інформація щодо стану потерпілих та загальних наслідків ворожого нальоту продовжує збиратися та перевірятися.

Ігор Терехов о 15:30: "Зафіксовано влучання ворожого дрона в автозаправну станцію в Київському районі Харкова. На місці пожежа.

Є попередня інформація про постраждалих".





Інформація оновлюється.