Ракетний удар по Харкову: є загиблі та поранені

У ніч проти 5 жовтня російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт проти цивільного населення Харкова. Цього разу під ударом опинився Індустріальний район міста, де зафіксовано влучання у житлову забудову.

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"Попередньо маємо влучання "Бандероли" по багатоквартирному будинку", — першим повідомив про атаку Харківський міський голова Ігор Терехов.

Очільник міста одразу зазначив, що профільні служби розпочали уточнення масштабів руйнувань та наявності постраждалих.

Невдовзі з'явилися перші трагічні звістки з місця подій. Мер Харкова поінформував громаду про те, що, за попередніми даними, госпіталізовано кількох поранених, а також надходить інформація про двох загиблих громадян.

Проте пізніше, після детального аналізу ситуації на місці прильотів, дані щодо жертв та масштабів руйнувань було скориговано.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, у результаті подвійного удару "Бандеролей" по Індустріальному району загинула одна людина, ще шестеро поранені", — констатував Ігор Терехов.

Він також додав, що через ворожі прильоти спалахнули транспортні засоби та адмінбудівля, а руйнувань зазнали близько десяти житлових багатоповерхівок. Очільник Харкова наголосив: "Триває рятувально-пошукова операція".

Ближче до ранку підсумкові дані щодо нічного обстрілу оприлюднили в Головному управлінні ДСНС Харківщини. За інформацією рятувальників станом на 6:00, внаслідок нічних ракетних ударів по Індустріальному району підтверджено загибель однієї особи та поранення ще шести мирних мешканців.

Служба порятунку ліквідувала масштабне займання. Вогонь охопив приміщення двоповерхової адміністративної споруди, приватні автівки та сміття навколо. Окрім палаючих об'єктів, суттєвих пошкоджень зазнали житлові будинки, а також адміністративно-виробничі корпуси місцевих підприємств.

На місці військового злочину РФ працювали всі екстрені служби. До ліквідації наслідків та допомоги постраждалим залучили оперативно-рятувальні розрахунки ДСНС, саперів, психологів, екіпажі Національної поліції, бригади екстреної медичної допомоги, комунальників та волонтерські організації.

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