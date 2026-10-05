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Ракетний удар по Харкову: є загиблі та поранені

Російський обстріл Харкова: пошкоджено близько 10 багатоповерхівок, рятувальники ліквідували масштабну пожежу

5 жовтня 2026, 08:15
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Недилько Ксения

У ніч проти 5 жовтня російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт проти цивільного населення Харкова. Цього разу під ударом опинився Індустріальний район міста, де зафіксовано влучання у житлову забудову.

Ракетний удар по Харкову: є загиблі та поранені

Ілюстративне фото

"Попередньо маємо влучання "Бандероли" по багатоквартирному будинку", — першим повідомив про атаку Харківський міський голова Ігор Терехов.

Очільник міста одразу зазначив, що профільні служби розпочали уточнення масштабів руйнувань та наявності постраждалих.

Невдовзі з'явилися перші трагічні звістки з місця подій. Мер Харкова поінформував громаду про те, що, за попередніми даними, госпіталізовано кількох поранених, а також надходить інформація про двох загиблих громадян.

Проте пізніше, після детального аналізу ситуації на місці прильотів, дані щодо жертв та масштабів руйнувань було скориговано.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, у результаті подвійного удару "Бандеролей" по Індустріальному району загинула одна людина, ще шестеро поранені", — констатував Ігор Терехов.

Він також додав, що через ворожі прильоти спалахнули транспортні засоби та адмінбудівля, а руйнувань зазнали близько десяти житлових багатоповерхівок. Очільник Харкова наголосив: "Триває рятувально-пошукова операція".

Ближче до ранку підсумкові дані щодо нічного обстрілу оприлюднили в Головному управлінні ДСНС Харківщини. За інформацією рятувальників станом на 6:00, внаслідок нічних ракетних ударів по Індустріальному району підтверджено загибель однієї особи та поранення ще шести мирних мешканців.

Ракетний удар по Харкову: є загиблі та поранені - фото 2
Ракетний удар по Харкову: є загиблі та поранені - фото 2

Служба порятунку ліквідувала масштабне займання. Вогонь охопив приміщення двоповерхової адміністративної споруди, приватні автівки та сміття навколо. Окрім палаючих об'єктів, суттєвих пошкоджень зазнали житлові будинки, а також адміністративно-виробничі корпуси місцевих підприємств.

На місці військового злочину РФ працювали всі екстрені служби. До ліквідації наслідків та допомоги постраждалим залучили оперативно-рятувальні розрахунки ДСНС, саперів, психологів, екіпажі Національної поліції, бригади екстреної медичної допомоги, комунальників та волонтерські організації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав про масову міграцію всередині країни: кияни залишають столицю через повітряні атаки, а ціни на оренду на заході України б’ють рекорди.



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