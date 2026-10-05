Ракетный удар по Харькову: есть погибшие и раненые

В ночь на 5 октября российские оккупационные войска совершили очередной террористический акт против гражданского населения Харькова. В этот раз под ударом оказался Индустриальный район города, где зафиксировано попадание в жилую застройку.

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"Предварительно имеем попадание "Бандероли" по многоквартирному дому", — первым сообщил об атаке Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Глава города сразу отметил, что профильные службы приступили к уточнению масштабов разрушений и наличию пострадавших.

Вскоре появились первые трагические известия с места событий. Мэр Харькова проинформировал громаду о том, что, по предварительным данным, госпитализированы несколько раненых, а также поступает информация о двух погибших гражданах.

Однако позже, после детального анализа ситуации на месте прилетов, данные о жертвах и масштабах разрушений были скорректированы.

"По уточненной информации Ситуационного центра, в результате двойного удара "Бандеролей" по Индустриальному району погиб один человек, еще шесть ранены", — констатировал Игорь Терехов.

Он также добавил, что из-за вражеских прилетов вспыхнули транспортные средства и админздание, а разрушения получили около десяти жилых многоэтажек. Глава Харькова подчеркнул: "Продолжается спасательно-поисковая операция".

Ближе к утру итоговые данные по ночным обстрелам были обнародованы в Главном управлении ГСЧС Харьковщины. По информации спасателей по состоянию на 6:00, в результате ночных ракетных ударов по Индустриальному району подтверждена гибель одного человека и ранение еще шести мирных жителей.









Служба спасения ликвидировала масштабное возгорание. Огонь охватил помещение двухэтажного административного сооружения, частные автомобили и мусор вокруг. Кроме горящих объектов, существенные повреждения получили жилые дома, а также административно-производственные корпуса местных предприятий.

На месте военного преступления РФ работали все экстренные службы. К ликвидации последствий и помощи пострадавшим были привлечены оперативно-спасательные расчеты ГСЧС, саперов, психологов, экипажи Национальной полиции, бригады экстренной медицинской помощи, коммунальщиков и волонтерские организации.

Напомним, портал "Комментарии" писал о массовой миграции внутри страны: киевляне покидают столицу из-за воздушных атак, а цены на аренду на западе Украины бьют рекорды.