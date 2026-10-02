Евакуація від обстрілів: кияни масово звільняють житло

Масова міграція всередині країни: кияни залишають столицю через повітряні атаки, а ціни на оренду на заході України б’ють рекорди. На тлі останніх руйнівних ударів по критичній інфраструктурі Києва мешканці мегаполіса почали масово виїжджати у безпечніші регіони. У столиці зафіксовано небачений раніше стрибок кількості вільних квартир, зокрема у преміальних житлових комплексах у центрі міста. Водночас у західних областях України розгорнувся справжній логістичний бум: попит на довгострокове житло за літо злетів на понад 200%, що спровокувало гострий дефіцит вільних площ та стрімке подорожчання квадратних метрів.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Спорожнілий преміум-сектор Києва

Київські пабліки та ріелтори публікують шокуючі карти з внутрішніх баз моніторингу нерухомості. Через безпекові виклики та постійні проблеми зі світлом і водою тисячі родин ухвалили рішення перечекати кризовий період в інших регіонах.

"Для розуміння поточної ситуації у Києві: подивіться на кількість вільних квартир під оренду в преміум-ЖК, я такого ще ніколи не бачив", — діляться подивом автори моніторингових каналів, аналізуючи мапу столиці.

Статистика вільних площ у найвідоміших комплексах Печерського та Шевченківського районів дійсно виглядає аномально: в одному лише ЖК "Новопечерські Липки" для заселення доступні одразу 509 осель, у ЖК "Бульвар Фонтанів" порожніми стоять 61 квартира, у "Французькому кварталі 2" — 66, у елітному "Taryan Towers" — 33, а в "Tetris Hall" та "Park Avenue VIP" — 23 і 54 квартири відповідно.

Захід України: аномальний попит та дефіцит пропозицій

Усі ці столичні покупці та орендарі рушили в західному напрямку, де місцеві ринки виявилися абсолютно не готовими до такої хвилі внутрішніх мігрантів. Аналітики профільного ринку нерухомості зазначають, що динаміка пошуку житла повністю вийшла з-під контролю.

"Найбільший і просто шалений сплеск зацікавленості однокімнатними квартирами зафіксовано на Івано-Франківщині — показники злетіли одразу на 372%", — повідомляють у ЗМІ з посиланням на статистичні дані ріелторських платформ.

Фахівці наголошують на посиленні конкуренції між потенційними орендарями:

"Якщо ще у травні на одне опубліковане оголошення відгукувалося в середньому близько 12 людей, то ближче до кінця літа ця цифра сягнула 55 претендентів".

Аналогічна ситуація спостерігається і в інших областях. Хмельниччина продемонструвала приріст попиту на 270%, Рівненщина — на 254%, Львівщина — на 243%, а Тернопільська, Чернівецька та Волинська області — в межах від 201% до 221%. На тлі цього пропозиція довгострокового житла впала на третину: на Рівненщині за літо вимили з ринку 43% квартир, на Хмельниччині — 38%, а на Тернопільщині — 32%.

Ціновий удар: скільки коштує безпека

У підсумку власники нерухомості в тилових містах миттєво відреагували на наплив платоспроможних киян. Лише за літні місяці середні орендні ставки в більшості західних областей піднялися в середньому на 10–20%, причому вільних варіантів стає все менше.

"Бажаючих зняти дах над головою стає значно більше, тоді як реальна кількість вільних об'єктів на ринку стрімко скорочується", — констатують профільні аналітики нерухомості.

Результатом цього стало встановлення нових цінових максимумів: наразі середня вартість місячної оренди скромної однокімнатної квартири на Тернопільщині становить 15 тисяч гривень, у Чернівецькій області вона піднялася до 15,6 тисячі, у Львівській — сягнула 22,4 тисячі, а абсолютним лідером стало Закарпаття, де за однушку доводиться викладати рекордні 24,6 тисячі гривень на місяць.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Раді закликають владу Києва піти у відставку.



