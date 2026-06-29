Ракетний удар по Харківщині: ворог полює на продуктову логістику

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Недилько Ксения
Сьогодні зранку російські військові здійснили чергову атаку, випустивши балістичні ракети з південно-східного напрямку. Цей обстріл відбувався одночасно з ударами по Дніпру, а під ворожим вогнем опинилося місто Берестин, що на Харківщині.
Ілюстративне фото
Очільник ОВА також додав, що пораненій жінці вже надають усяку потрібну медичну допомогу, а на місці прильоту займаються своєю справою рятувальники та екстрені служби.
Окрім ракетного удару по місту, зафіксовано ще один напад на цивільну інфраструктуру області. На автомобільній дорозі між Харковом та Сумами під ворожий удар потрапив автомобіль Салтівського м'ясокомбінату.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, сьогодні зранку окупанти вдарили балістичною ракетою по Дніпру. Постраждало приватне підприємство, унаслідок чого загинуло щонайменше 4 людини, ще 10 отримали поранення.