Ракетний удар по Харківщині: ворог полює на продуктову логістику

Сьогодні зранку російські військові здійснили чергову атаку, випустивши балістичні ракети з південно-східного напрямку. Цей обстріл відбувався одночасно з ударами по Дніпру, а під ворожим вогнем опинилося місто Берестин, що на Харківщині.

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"Армія рф завдала ракетного удару по м. Берестин, — повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. — На цю хвилину відомо про одну постраждалу — 72-річна жінка зазнала вибухових поранень".

Очільник ОВА також додав, що пораненій жінці вже надають усяку потрібну медичну допомогу, а на місці прильоту займаються своєю справою рятувальники та екстрені служби.

Окрім ракетного удару по місту, зафіксовано ще один напад на цивільну інфраструктуру області. На автомобільній дорозі між Харковом та Сумами під ворожий удар потрапив автомобіль Салтівського м'ясокомбінату.

"Окупанти вже кілька місяців системно атакують транспорт, яким доставляють продукти", — зазначають журналісти видання "Думка". Ворожі сили цілеспрямовано намагаються знищити цивільні машини, які забезпечують постачання їжі до населених пунктів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , сьогодні зранку окупанти вдарили балістичною ракетою по Дніпру. Постраждало приватне підприємство, унаслідок чого загинуло щонайменше 4 людини, ще 10 отримали поранення.