Ракетный удар по Харьковщине: враг охотится на продуктовую логистику

Сегодня утром российские военные совершили очередную атаку, выпустив баллистические ракеты с юго-восточного направления. Этот обстрел происходил одновременно с ударами по Днепру, а под вражеским огнем оказался город Берестин Харьковской области.

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"Армия России нанесла ракетный удар по г. Берестин, — сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. — На эту минуту известно об одной пострадавшей — 72-летняя женщина получила взрывные ранения".

Глава ОВА также добавил, что раненой женщине уже оказывают всякую нужную медицинскую помощь, а на месте прилета занимаются своим делом спасатели и экстренные службы.

Кроме ракетного удара по городу, зафиксировано еще одно нападение на гражданскую инфраструктуру области. На автомобильной дороге между Харьковом и Сумами во вражеский удар попал автомобиль Салтовского мясокомбината.

"Оккупанты уже несколько месяцев системно атакуют транспорт, которым доставляют продукты", — отмечают журналисты издания "Мысль". Вражеские силы целенаправленно пытаются уничтожить гражданские машины, обеспечивающие поставку пищи в населенные пункты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , сегодня утром оккупанты ударили баллистической ракетой по Днепру. Пострадало частное предприятие, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека, еще 10 получили ранения.