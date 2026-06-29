Ракетный удар по Харьковщине: враг охотится на продуктовую логистику

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Недилько Ксения
Сегодня утром российские военные совершили очередную атаку, выпустив баллистические ракеты с юго-восточного направления. Этот обстрел происходил одновременно с ударами по Днепру, а под вражеским огнем оказался город Берестин Харьковской области.
Иллюстративное фото
Глава ОВА также добавил, что раненой женщине уже оказывают всякую нужную медицинскую помощь, а на месте прилета занимаются своим делом спасатели и экстренные службы.
Кроме ракетного удара по городу, зафиксировано еще одно нападение на гражданскую инфраструктуру области. На автомобильной дороге между Харьковом и Сумами во вражеский удар попал автомобиль Салтовского мясокомбината.
Напомним, портал "Комментарии" писал , сегодня утром оккупанты ударили баллистической ракетой по Днепру. Пострадало частное предприятие, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека, еще 10 получили ранения.