Балістика на Дніпро: багато загиблих та поранених після «прильоту» (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Російські окупаційні війська завдали потужного удару балістичними ракетами по Дніпру та Харківській області, внаслідок чого у Дніпрі пошкоджено приватне підприємство та є поранені.

Наслідки обстрілу Дніпра

Сьогодні близько 10:00 ранку російська армія здійснила запуск балістичних ракет з південно-східного напрямку. Під ударом опинилися Харківська область та місто Дніпро, де прогриміли сильні вибухи та було зафіксовано влучання.

"Ворог завдав удару по Дніпру, — повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, — понівечене приватне підприємство. Попередньо, є постраждалі". Місцеві очевидці та спостерігачі також зазначили, що після вибуху над містом піднявся густий і високий стовп диму.

Незважаючи на те, що нових запусків ракет наразі не зафіксовано, військові закликають людей не втрачати пильність.

"Загроза балістики триває, — попереджають моніторингові канали, — хоча підтверджені пуски на цей момент відсутні". Водночас на схід від Дніпра зафіксували роботу російського розвідувального безпілотника, який рухається у напрямку самого міста.

Олександр Ганжа об 11:27: "Семеро людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. 22-річний чоловік у важкому стані. Медики надають усім необхідну допомогу".

Олександр Ганжа об 11:51: "Ранкова атака росіян на Дніпро обірвала життя 4 людей. 10 – дістали поранень. На місці влучання працюють усі екстрені служби".

Олександр Ганжа о 12:47: "У лікарні помер важкопоранений чоловік. Кількість загиблих через ранкову атаку росіян на Дніпро збільшилася до п'яти".

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