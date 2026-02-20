logo_ukra

Продавала психотропи «з рук у руки»: виховательці приватного садочка в Харкові повідомлено про підозру
Продавала психотропи «з рук у руки»: виховательці приватного садочка в Харкові повідомлено про підозру

20 лютого 2026, 23:38
Правоохоронці Харкова викрили виховательку приватного дитячого садка, яка займалася незаконним обігом наркотичних засобів. За даними слідства, жінка придбала та зберігала MDMA (екстазі). За оперативною інформацією, вона "продавала психотропну речовину "з рук у руки".

Під час процесуальних дій правоохоронці вилучили у фігурантки "понад 100 пігулок MDMA". Харків’янку затримали в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова жінці вже повідомлено про підозру.

У прокуратурі зазначають, що мова йде про серйозне правопорушення:

"Виховательці дитсадка повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України)".

Наразі прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді "тримання під вартою". Досудове розслідування триває за оперативного супроводу співробітників Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі у вересні 2022 року, коли дитині з переломом правого передпліччя наклали гіпс. Під час повторного огляду лікарі заявили, що "перелом нібито зрісся неправильно", та наполягли на оперативному втручанні.

1 листопада 2022 року двоє хірургів провели операцію. Однак внаслідок недбалості вони здійснили втручання на іншій, здоровій руці дитини, "фактично спричинивши її перелом". Коли хлопчика перевезли до палати, матір помітила, що "прооперовано не травмовану, а здорову руку".



