Продавала психотропи «з рук у руки»: виховательці приватного садочка в Харкові повідомлено про підозру

Правоохоронці Харкова викрили виховательку приватного дитячого садка, яка займалася незаконним обігом наркотичних засобів. За даними слідства, жінка придбала та зберігала MDMA (екстазі). За оперативною інформацією, вона "продавала психотропну речовину "з рук у руки".

Під час процесуальних дій правоохоронці вилучили у фігурантки "понад 100 пігулок MDMA". Харків’янку затримали в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова жінці вже повідомлено про підозру.

У прокуратурі зазначають, що мова йде про серйозне правопорушення:

"Виховательці дитсадка повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України)".

Наразі прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді "тримання під вартою". Досудове розслідування триває за оперативного супроводу співробітників Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області.

