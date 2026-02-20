Правоохранители Харькова разоблачили воспитательницу частного детского сада, занимавшуюся незаконным оборотом наркотических средств. По данным следствия, женщина приобрела и хранила MDMA (экстази). По оперативной информации, она "продавала психотропное вещество "из рук в руки".

Продавала психотропы «из рук в руки»: воспитательнице частного садика в Харькове сообщено о подозрении

Во время процессуальных действий правоохранители изъяли у фигурантки "более 100 таблеток MDMA". Харьковчанку задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова женщине уже поставлено в известность о подозрении.

В прокуратуре отмечают, что речь идет о серьезном правонарушении:

"Воспитателю детсада сообщено о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины)".

Пока прокурор в суде будет ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде "заключения под стражу". Досудебное расследование продолжается при оперативном сопровождении сотрудников Управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Харьковской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре в сентябре 2022 года, когда ребенку с переломом правого предплечья наложили гипс. В ходе повторного осмотра врачи заявили, что "перелом якобы вырос неправильно", и настояли на оперативном вмешательстве.

1 ноября 2022 года два хирурга провели операцию. Однако в результате халатности они совершили вмешательство на другой, здоровой руке ребенка, "фактически повлекши его перелом". Когда мальчика перевезли в палату, мать заметила, что "прооперирована не травмированная, а здоровая рука".