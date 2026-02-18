За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру двом лікарям — травматологам-хірургам однієї з дитячих лікарень. Медиків звинувачують у тому, що під час операції вони "прооперували здорову руку 8-річному хлопчику" (ч. 2 ст. 140 КК України).

«Об’єктивних показань для операції не було»: у Дніпрі лікарі фактично зламали дитині здорову кінцівку

Історія розпочалася у вересні 2022 року, коли дитині з переломом правого передпліччя наклали гіпс. Під час повторного огляду лікарі заявили, що "перелом нібито зрісся неправильно", та наполягли на оперативному втручанні.

1 листопада 2022 року двоє хірургів провели операцію. Однак внаслідок недбалості вони здійснили втручання на іншій, здоровій руці дитини, "фактично спричинивши її перелом". Коли хлопчика перевезли до палати, матір помітила, що "прооперовано не травмовану, а здорову руку".

Родина негайно перевела пацієнта до іншого закладу для реабілітації. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, "об’єктивних медичних показань для проведення операції взагалі не було". Через грубе порушення стандартів надання допомоги дитині заподіяно середні тілесні ушкодження.

Наразі досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Дніпровського районного управління поліції № 1.

