Понад 70 нових кав'ярень та десятки кафе: як за рік змінилася ресторанна сфера Харкова
Понад 70 нових кав'ярень та десятки кафе: як за рік змінилася ресторанна сфера Харкова

У Харкові працюють 1,7 тисячі підприємств громадського харчування, частина з них — на генераторах

23 січня 2026, 14:46
Автор:
Недилько Ксения

Харків демонструє стійкість споживчого ринку: "протягом 2025 року в Харкові відкрилися 94 нові заклади ресторанного господарства". Підприємці продовжують інвестувати в місто, створюючи нові місця для відпочинку мешканців.

Понад 70 нових кав'ярень та десятки кафе: як за рік змінилася ресторанна сфера Харкова

Розвиток сфери відбувся переважно за рахунок невеликих форматів. Зокрема, "роботу почали 74 кав’ярні, 18 кафе та дві піцерії".

Загалом мережа закладів міста є досить розгалуженою. Як повідомили у міськраді, "станом на сьогодні в місті функціонують близько 1,7 тис. підприємств громадського харчування та 1,1 тис. об'єктів побутового обслуговування".

Важливою складовою роботи в нинішніх умовах є енергонезалежність бізнесу. Наразі "близько 180 закладів оснащені генераторами на випадок відключень електроенергії", що дозволяє їм надавати послуги харчування навіть під час блекаутів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація з електропостачанням у Харкові наразі не відрізняється від інших регіонів України. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, російські війська цілеспрямовано атакують об’єкти генерації та теплові мережі. Мета ворога — максимально ускладнити життя цивільному населенню під час низьких температур.

"Якщо говорити про обладнання, яке забезпечує Харків, то за останні тижні ми маємо дуже багато зруйнованого. Наші комунальні підприємства працюють на межі можливого і навіть за її межею. Що ж до енергопостачання, то ми не відрізняємося від інших міст України: діють графіки відключень. За їх запровадження відповідають "Укренерго" та "Харківобленерго", які змушені застосовувати обмеження через дефіцит електроенергії", — наголосив Ігор Терехов.



