Харьков демонстрирует устойчивость потребительского рынка: "в течение 2025 года в Харькове открылось 94 новых заведения ресторанного хозяйства". Предприниматели продолжают инвестировать в город, создавая новые места отдыха жителей.

Более 70 новых кофеен и десятки кафе: как за год изменилась ресторанная сфера Харькова

Развитие сферы произошло преимущественно за счет небольших форматов. В частности, "работу начали 74 кофеен, 18 кафе и две пиццерии".

В целом сеть заведений города достаточно разветвленная. Как сообщили в горсовете, "по состоянию на сегодняшний день в городе функционируют около 1,7 тыс. предприятий общественного питания и 1,1 тыс. объектов бытового обслуживания".

Важной составляющей работы в нынешних условиях есть энергонезависимость бизнеса. "Около 180 заведений оснащены генераторами на случай отключений электроэнергии", что позволяет им предоставлять услуги питания даже во время блекаутов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ситуация с электроснабжением в Харькове пока не отличается от других регионов Украины. Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Игорь Терехов.

По словам мэра, российские войска целенаправленно атакуют объекты поколения и тепловые сети. Цель врага – максимально усложнить жизнь гражданскому населению во время низких температур.

"Если говорить об оборудовании, которое обеспечивает Харьков, то за последние недели мы имеем очень много разрушенного. Наши коммунальные предприятия работают на грани возможного и даже за ее пределами. Что касается энергоснабжения, то мы не отличаемся от других городов Украины: действуют графики отключений. За их введение отвечают "Укрэнерго" и "Харьковоблэнерго", которые вынуждены применять ограничения из-за дефицита электроэнергии", — подчеркнул Игорь Терехов.