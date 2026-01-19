Ситуація з електропостачанням у Харкові наразі не відрізняється від інших регіонів України. Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов.

Ситуація зі світлом у Харкові: Ігор Терехов про графіки відключень та роботу на межі можливостей

За словами мера, російські війська цілеспрямовано атакують об’єкти генерації та теплові мережі. Мета ворога — максимально ускладнити життя цивільному населенню під час низьких температур.

"Якщо говорити про обладнання, яке забезпечує Харків, то за останні тижні ми маємо дуже багато зруйнованого. Наші комунальні підприємства працюють на межі можливого і навіть за її межею. Що ж до енергопостачання, то ми не відрізняємося від інших міст України: діють графіки відключень. За їх запровадження відповідають "Укренерго" та "Харківобленерго", які змушені застосовувати обмеження через дефіцит електроенергії", — наголосив Ігор Терехов.

Для підтримки містян у Харкові розгорнуто 101 пункт незламності. Там мешканці мають змогу зігрітися, зарядити мобільні пристрої та випити гарячого чаю. Крім того, у місті продовжують роботу пункти видачі безкоштовного гарячого харчування, якими щодня користуються близько 55 тисяч харків’ян.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Харкові за останні півгодини пролунала серія потужних вибухів. Російська окупаційна армія завдає ударів балістичними ракетами по місту. Після прильотів у деяких районах міста здіймаються стовпи диму.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів прийшовся по Слобідському району, після чого мер написав, що удари продовжуються і є влучання.

Ігор Терехов о 10:46: "Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, наніс значні пошкодження. Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого бпла — без постраждалих".