Недилько Ксения
Ситуація з електропостачанням у Харкові наразі не відрізняється від інших регіонів України. Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов.
Ситуація зі світлом у Харкові: Ігор Терехов про графіки відключень та роботу на межі можливостей
За словами мера, російські війська цілеспрямовано атакують об’єкти генерації та теплові мережі. Мета ворога — максимально ускладнити життя цивільному населенню під час низьких температур.
Для підтримки містян у Харкові розгорнуто 101 пункт незламності. Там мешканці мають змогу зігрітися, зарядити мобільні пристрої та випити гарячого чаю. Крім того, у місті продовжують роботу пункти видачі безкоштовного гарячого харчування, якими щодня користуються близько 55 тисяч харків’ян.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Харкові за останні півгодини пролунала серія потужних вибухів. Російська окупаційна армія завдає ударів балістичними ракетами по місту. Після прильотів у деяких районах міста здіймаються стовпи диму.
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів прийшовся по Слобідському району, після чого мер написав, що удари продовжуються і є влучання.
Ігор Терехов о 10:46: "Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, наніс значні пошкодження. Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого бпла — без постраждалих".