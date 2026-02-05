Північну частину кільцевої Харкова захистять антидроновими сітками: що відбувається на під’їзді до міста

Північну частину харківської кільцевої дороги планують повністю закрити антидроновими сітками. У Службі відновлення і розвитку інфраструктури Харківської області прогнозують, що за умови стабільного фінансування та сприятливої безпекової ситуації роботи завершать протягом місяця, передає Суспільне.

Робітники встановлюють антидронові сітки на кільцевій дорозі на північній околиці Харкова, січень 2026 року. Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Відповідне завдання поставили військове командування та Рада оборони області. Наразі підрядники демонструють темп до 800 метрів покриття за добу. Як зазначив начальник Служби відновлення Андрій Алексєєв, встановлення конструкцій є стратегічним кроком на випередження:

"Хочу підкреслити для всіх харків’ян... що це превентивні заходи. У нас не зафіксовано масованого прольоту FPV-дронів по харківській кільцевій... але все ж таки поки що повально цих випадків немає".

Для захисту використовують виключно міцні європейські сітки з УФ-захистом. Фахівці принципово відмовилися від використання дешевих рибальських сіток, які швидко стають непридатними. Антон Погарський, начальник дільниці підрядної організації, наголошує на надійності матеріалу:

"Вона дуже міцна, тому FPV-дрони буде ловити ідеально... Хто зміг — той перекваліфікувався, тому що в нинішній ситуації гроші потрібні, у нас є бронювання. Тому хлопці йдуть і працюють".

Водночас реалізація проєкту стикається з логістичними труднощами. Через масове використання таких засобів захисту виник дефіцит матеріалів, що призвело до зростання цін. Проте якість залишається пріоритетом, адже конструкції вже довели свою стійкість до складних погодних умов.

"Ця конструкція пройшла найбільш важке випробування, на наш погляд, — це крижаний дощ. Вона витримала. Ми фіксуємо деякі ділянки, де під вагою зледеніння є провисання, звичайно. Але не критично", — підсумував Андрій Алексєєв.

