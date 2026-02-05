Северную часть окружной Харькова защитят антидроновыми сетками: что происходит на подъезде к городу

Северную часть харьковской окружной дороги планируют полностью закрыть антидроновыми сетками. В Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области прогнозируют, что при условии стабильного финансирования и благоприятной ситуации безопасности завершат в течение месяца, переда является Суспильное.

Рабочие устанавливают антидроновые сетки на окружной дороге на северной окраине Харькова, январь 2026 года. Харьков/Виктория Якименко

Соответствующее задание было поставлено военным командованием и Советом обороны области. Подрядчики демонстрируют темп до 800 метров покрытия в сутки. Как отметил начальник Службы восстановления Андрей Алексеев, установка конструкций является стратегическим шагом на опережение:

"Хочу подчеркнуть для всех харьковчан... что это превентивные меры. У нас не зафиксирован массированный пролет FPV-дронов по харьковской кольцевой... но все же пока повально этих случаев нет".

Для защиты используют исключительно крепкие европейские сетки с УФ-защитой. Специалисты принципиально отказались от использования дешевых рыболовных сеток, которые быстро становятся непригодными. Антон Погарский, начальник участка подрядной организации, отмечает надежность материала:

"Она очень крепкая, поэтому FPV-дроны будет ловить идеально... Кто смог — тот переквалифицировался, потому что в нынешней ситуации деньги нужны, у нас есть бронирование. Поэтому ребята идут и работают".

В то же время, реализация проекта сталкивается с логистическими трудностями. Из-за массового использования таких средств защиты возник дефицит материалов, что привело к росту цен. Однако качество остается приоритетом, ведь конструкции уже доказали свою устойчивость к сложным погодным условиям.

"Эта конструкция прошла наиболее тяжелое испытание, на наш взгляд, это ледяной дождь. Она выдержала. Мы фиксируем некоторые участки, где под тяжестью оледенения есть провисание, конечно. Но не критично", — подытожил Андрей Алексеев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове возникли масштабные проблемы с электроснабжением после утренней атаки российских войск 5 февраля. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате ударов остановились общественный транспорт, метрополитен и практически весь электротранспорт.