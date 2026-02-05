Окупанти завдали жорстокого удару по Харкову: Терехов вразив масштабами наслідків

У Харкові виникли масштабні проблеми з електропостачанням після ранкової атаки російських військ 5 лютого. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ударів зупинилися громадський транспорт, метрополітен та практично весь електротранспорт.

Фото: з відкритих джерел

"Зупинилися громадський транспорт та метрополітен, а також майже весь електротранспорт. Енергетична інфраструктура зазнала серйозних руйнувань, через що спостерігаються перебої з електропостачанням. Зараз енергетичні служби роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити світло", — зазначив Терехов.

Міський голова додав, що складно визначити точну кількість абонентів, які залишилися без електроенергії. Особливо постраждали будинки, які вже були без тепла через попередні атаки. У деяких районах електропостачання відсутнє від 3 до 5 годин, проте компанія "Харківобленерго" докладає всіх зусиль для оперативного відновлення.

Терехов підкреслив, що постійно підтримує контакт із керівництвом обленерго для координації робіт та мінімізації часу відключень. Енергетики намагаються оперативно реагувати на повідомлення мешканців і підключати споживачів у пріоритетному порядку.

"Ситуація ускладнилася через сьогоднішні удари, але ми досягли домовленостей, що дозволяють швидко ліквідувати наслідки", — додав мер.

