Голова Малоданилівської селищної військової адміністрації Олександр Гололобов прокоментував відео атаки російського безпілотника, що зафіксувала небезпечні маневри ворога на території громади та подальший удар по цивільному транспорту на Харківщині.

Під Харковом просять пришвидшити монтаж сіток: ворог продовжує запускати дрони на оптоволокні

За словами очільника СВА, ворожий дрон зайшов у Харків, після чого розвернувся у бік селища Лісне та завдав удару по автомобілю. Цей інцидент став підставою для жорсткої відповіді на критику щодо запроваджених раніше обмежень та захисних заходів у громаді.

"Після цього, думаю, остаточно зникнуть безглузді питання про те, навіщо потрібна захисна сітка і чому зменшено кількість автобусних рейсів у напрямках, де фіксується рух ворожих дронів", — зазначив Олександр Гололобов.

Посадовець підкреслив, що такі кроки є виправданими з огляду на щоденні загрози. На його думку, встановлення захисних споруд та зміна графіків транспорту — це не спроба "перестрахуватися" чи посіяти паніку.

"Це не "перестрахування". Це не "паніка". Це — безпека людей. Коли є реальна загроза, рішення приймаються не для зручності, а для збереження життя", — наголосив голова Малоданилівської громади.

Наразі місцева влада працює над посиленням захисту критичних ділянок доріг. Гололобов повідомив, що планує зустріч із керівниками служб, які займаються монтажем захисних сіток, щоб "пришвидшити роботи саме на нашій ділянці".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 25 лютого, близько 15:00 російські окупаційні війська вперше з початку повномасштабного вторгнення застосували по Харкову 13-дюймовий FPV-дрон, оснащений оптоволоконним зв’язком. Удар прийшовся по території Київського району міста, безпілотник влучив у дерево.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідство наголошує, що це "перший зафіксований випадок застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову".