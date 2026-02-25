logo_ukra

Нова загроза для Харкова: ворог вперше атакував місто FPV-дроном на оптоволокні
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова загроза для Харкова: ворог вперше атакував місто FPV-дроном на оптоволокні

«РЕР тут не спрацює»: експерти та правоохоронці попередили про перший випадок атаки Харкова дроном на волокні

25 лютого 2026, 22:29
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні, 25 лютого, близько 15:00 російські окупаційні війська вперше з початку повномасштабного вторгнення застосували по Харкову 13-дюймовий FPV-дрон, оснащений оптоволоконним зв’язком. Удар прийшовся по території Київського району міста, безпілотник влучив у дерево.

Нова загроза для Харкова: ворог вперше атакував місто FPV-дроном на оптоволокні

Нова загроза для Харкова: ворог вперше атакував місто FPV-дроном на оптоволокні

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідство наголошує, що це "перший зафіксований випадок застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову".

Радник міністра оборони та експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив факт атаки, зазначивши, що "дрон ворога на оптиці долетів до північної околиці Харкова". Він також підкреслив складність протидії таким апаратам, оскільки вони не вразливі до звичайних засобів радіоелектронної боротьби.

Нова загроза для Харкова: ворог вперше атакував місто FPV-дроном на оптоволокні - фото 2

"Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати. Виявлення на основі РЕР тут не спрацює, допоможуть РЛС, але в разі низького польоту ФПВ і вони не є панацеєю", — пояснив Сергій Бескрестнов.

Експерт припускає, що для боротьби з такими загрозами в майбутньому може знадобитися використання акустичних систем виявлення. Наразі правоохоронці фіксують усі деталі воєнного злочину РФ.

Нова загроза для Харкова: ворог вперше атакував місто FPV-дроном на оптоволокні - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що північну частину харківської кільцевої дороги планували повністю закрити антидроновими сітками. У Службі відновлення і розвитку інфраструктури Харківської області на початку лютого прогнозували, що за умови стабільного фінансування та сприятливої безпекової ситуації роботи завершать протягом місяця.



