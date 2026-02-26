Глава Малоданиловской поселковой военной администрации Александр Гололобов прокомментировал видео атаки российского беспилотника, что зафиксировало опасные маневры врага на территории громады и последующий удар по гражданскому транспорту в Харьковской области.

Под Харьковом просят ускорить монтаж сеток: враг продолжает запускать дроны на оптоволокне

По словам главы поселковой ВА, вражеский дрон вошел в Харьков, после чего развернулся в сторону поселка Лесное и нанес удар по автомобилю. Этот инцидент стал основанием для жесткого ответа на критику относительно введенных ранее ограничений и защитных мер в обществе.

"После этого, думаю, окончательно исчезнут бессмысленные вопросы о том, зачем нужна защитная сетка и почему уменьшено количество автобусных рейсов в направлениях, где фиксируется движение вражеских дронов", — отметил Александр Гололобов.

Чиновник подчеркнул, что такие шаги оправданы ввиду ежедневных угроз. По его мнению, установка защитных сооружений и изменение графиков транспорта — это не попытка перестраховаться или посеять панику.

"Это не "перестрахование". Это не "паника". Это безопасность людей. Когда есть реальная угроза, решения принимаются не для удобства, а для сохранения жизни", — отметил председатель Малоданиловской громады.

В настоящее время местные власти работают над усилением защиты критических участков дорог. Гололобов сообщил, что планирует встречу с руководителями служб, занимающихся монтажом защитных сеток, чтобы "ускорить работы именно на нашем участке".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 25 февраля, около 15:00 российские оккупационные войска впервые с начала полномасштабного вторжения применили по Харькову 13-дюймовый FPV-дрон, оснащенный оптоволоконной связью. Удар пришелся по территории Киевского района города, беспилотник попал в дерево.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Следствие отмечает, что это "первый зафиксированный случай применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову".