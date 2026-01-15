logo

Перехвалили: в Харькове враг баллистикой разрушил крупный объект инфраструктуры
НОВОСТИ

Перехвалили: в Харькове враг баллистикой разрушил крупный объект инфраструктуры

Взрывы в Харькове: что разрушено баллистикой

15 января 2026, 17:08
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня днем в Харькове прогремели мощные взрывы. Оккупанты нанесли удары по пригороду Харькова по меньшей мере пятью баллистическими ракетами. По данным мониторинговых каналов, ракеты летели в сторону Песочина под Харьковом.

Перехвалили: в Харькове враг баллистикой разрушил крупный объект инфраструктуры

Перехвалили: в Харькове враг баллистики разрушил крупный объект инфраструктуры

Позже харьковский мэр Игорь Терехов сообщил, что враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Если учесть траекторию полета баллистики, речь может идти о многострадальной ТЭЦ-5 под Харьковом.

"Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте аварийные службы и профильные специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации.

Я верю в наших коммунальщиков и энергетиков — они уже не раз доказывали, что могут работать в самых тяжелых условиях. Мы готовились к разным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно. Информацию будем давать оперативно и по существу", – подчеркнул мэр Харькова.

Стоит отметить, что вчера несколько раз от чиновников звучало, что Харьков готов к обстрелам и зиме больше, чем Киев, после чего сегодня и был осуществлен этот массированный баллистический удар.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера Денис Шмыгаль выступил перед народными депутатами и сообщил о критическом состоянии энергетики, которую ему придется возглавить.

"Харьков готовился. И областные, и местные власти подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая генерация распределена. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", – отмечает Шмыгаль. В Киеве и области экстренные отключения несколько суток – отопления нет в большинстве семей, вода с перебоями после массированных атак россиян.



