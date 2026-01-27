logo_ukra

Окупанти вдарили по пасажирському поїзду на Харківщині: що відомо
Окупанти вдарили по пасажирському поїзду на Харківщині: що відомо

Окупанти обстріляли пасажирський поїзд – що відомо про поранених

27 січня 2026, 17:40
Росія вдарила ударними БПЛА по пасажирському поїзду на Харківщині “Барвінкове — Львів — Чоп”. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання – перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

Окупанти вдарили по пасажирському поїзду на Харківщині: що відомо

Окупанти вдарили по пасажирському поїзду на Харківщині: що відомо

На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених — їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ. 

"Для евакуйованих пасажирів організовуємо резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотній рейс.

Забезпечуємо координацію дій на місці та допомогу пасажирам. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники. Команда Укрзалізниці.

Удар по пасажирському потягу — це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що минулий тиждень став для Харкова одним із найважчих за довгий час. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, за сім днів зафіксовано 35 обстрілів: "Такої інтенсивності ворожих атак, як минулого тижня, Харків не бачив уже давно". Ворог використовував увесь арсенал — ракети, КАБи та РСЗВ. Найскладнішою стала ніч на суботу, коли по місту було випущено відразу 25 "Шахедів".

Внаслідок атак постраждали 46 людей, серед яких двоє дітей. "На жаль, одну жінку врятувати не вдалося. Мої співчуття рідним", — зазначив мер. Ударів зазнали Немишлянський, Індустріальний, Київський та Холодногірський райони. Ціллю агресора стали енергетика, бізнес, транспорт та житловий фонд. "Надзвичайно серйозних руйнацій зазнав житловий фонд — як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор", — повідомив Терехов.



