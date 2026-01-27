Россия ударила ударными БПЛА по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвинково — Львов — Чоп". Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба. По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадание – перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

Оккупанты ударили по пассажирскому поезду на Харьковщине: что известно

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту двое раненых — их вывела бригада поезда и в дальнейшем передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.

"Для эвакуированных пассажиров организовываем резервные автобусы, а также для тех, кто ожидал на станциях на обратный рейс.

Обеспечиваем координацию действий на месте и помощь пассажирам. На месте работают все экстренные службы: медики, спасатели. Команда Укрзализныци.

Удар по пассажирскому поезду – это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что прошедшая неделя стала для Харькова одним из самых тяжелых за долгое время. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, за семь дней зафиксировано 35 обстрелов: "Такой интенсивности вражеских атак, как на прошлой неделе, Харьков не видел уже давно". Враг использовал весь арсенал — ракеты, КАБ и РСЗО. Самой сложной стала ночь на субботу, когда по городу было выпущено сразу 25 "Шахедов".

В результате атак пострадали 46 человек, среди которых двое детей. "К сожалению, одну женщину спасти не удалось. Мои соболезнования родным", — отметил мэр. Удары получили Немышлянский, Индустриальный, Киевский и Холодногорский районы. Целью агрессора стали энергетика, бизнес, транспорт и жилищный фонд. "Чрезвычайно серьезные разрушения получили жилой фонд — как многоквартирные дома, так и частный сектор", — сообщил Терехов.