Аналітики проєкту DeepState повідомили про просування окупаційних військ у Вовчанську, поблизу Тихого на Харківщині, Ямполя та Новоекономічного на Донеччині. Уточнено лінію зіткнення в Балагані на Покровському напрямку.

Окупанти мають просування у Вовчанську, який вони оголосили окупованим

Зазначимо, що МО РФ та сам російський диктатор Путін оголосили Вовчанськ окупованим.

Проте військові наголошують, що Вовчанськ — під контролем Сил оборони попри заяви Z-пропаганди.

Східна та західна околиці, а також південна частина міста повністю перебувають під контролем ЗСУ. Про це заявив заступник командира 16 армійського корпусу полковник Іван Колонтай.

"Всі спроби противника вивісити свій прапор у Вовчанську закінчуються однаково — вони "двохсотяться". Кожного дня противник зазнає втрат в орієнтовно 10–15 вбитих та орієнтовно стільки ж пораненими", — наголосив він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов спростував чутки по те, що на Харків насувається ворожий наступ, а також немає необхідності евакуюватися з Харкова, наголосив він під час телемарафону.

"Бо це, насправді, теж війна, інформаційна війна, і вона впливає на людей, особливо впливає на людей такого похилого віку. Ми це чудово розуміємо і дійсно звертаємося до людей, не прислуховуватися до цієї інформації, яка розповсюджується на деяких телеграм-каналах чи щось розсилають в телефон.

Перш за все, розсилають, що буде наступ, розсилають те, що буде оточення міста Харкова, чи не буде ніяких комунальних послуг, збирайтесь, виїжджайте. Хтось піддається, хтось не піддається цьому, але на настрій людей це, звісно, впливає. Тому я дуже прошу, користуючись зараз нагодою, мешканців Харкова – не прислуховуватися до цих фейків, а довіряти тільки офіційним ресурсам Харковської міської ради", – наголосив Терехов.