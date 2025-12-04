Аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении оккупационных войск в Волчанске, вблизи Тихого на Харьковщине, Ямполя и Новоэкономического Донецкой области. Уточнена линия столкновения в Балагане на Покровском направлении.

У оккупантов есть продвижение в Волчанске, который они объявили оккупированным

Отметим, что МО РФ и сам российский диктатор Путин объявили Волчанск оккупированным.

Однако военные подчеркивают, что Волчанск — под контролем Сил обороны, несмотря на заявления Z-пропаганды.

Восточная и западная окраины, а также южная часть города полностью находятся под контролем ВСУ. Об этом заявил заместитель командира 16-го армейского корпуса полковник Иван Колонтай.

"Все попытки противника вывесить свой флаг в Волчанске заканчиваются одинаково – они "двухсотятся". Каждый день противник терпит потери в ориентировочно 10–15 убитых и ориентировочно столько же ранеными", — подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Харьковский городской голова Игорь Терехов опроверг слухи о том, что на Харьков надвигается враждебное наступление, а также нет необходимости эвакуироваться из Харькова, подчеркнул он во время телемарафона.

"Потому что это, на самом деле, тоже война, информационная война, и она влияет на людей, особенно влияет на пожилых людей. Мы это прекрасно понимаем и действительно обращаемся к людям, не прислушиваться к этой информации, которая распространяется на некоторых телеграм-каналах или что-то рассылают в телефон.

Прежде всего, рассылают, что будет наступление, рассылают то, что будет оцепление города Харькова, не будет никаких коммунальных услуг, собирайтесь, уезжайте. Кто поддается, кто не поддается этому, но на настроение людей это, конечно, влияет. Поэтому я очень прошу, пользуясь сейчас возможностью, жителей Харькова – не прислушиваться к этим фейкам, а доверять только официальным ресурсам Харьковского городского совета", – подчеркнул Терехов.