Харківський міський голова Ігор Терехов спростував чутки по те, що на Харків насувається ворожий наступ, а також немає необхідності евакуюватися з Харкова, наголосив він під час телемарафону.

Ігор Терехов зробив заяву про евакуацію та наступ на Харків: що відомо

"Бо це, насправді, теж війна, інформаційна війна, і вона впливає на людей, особливо впливає на людей такого похилого віку. Ми це чудово розуміємо і дійсно звертаємося до людей, не прислуховуватися до цієї інформації, яка розповсюджується на деяких телеграм-каналах чи щось розсилають в телефон. Перш за все, розсилають, що буде наступ, розсилають те, що буде оточення міста Харкова, чи не буде ніяких комунальних послуг, збирайтесь, виїжджайте.

Хтось піддається, хтось не піддається цьому, але на настрій людей це, звісно, впливає. Тому я дуже прошу, користуючись зараз нагодою, мешканців Харкова – не прислуховуватися до цих фейків, а довіряти тільки офіційним ресурсам Харковської міської ради", – наголосив Терехов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Вовчанськ можна вважати остаточно втраченим – н.п. відколовся повністю. Таку заяву зробив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Противник, продавивши з району Цегельного та з південної околиці міста, вже тисне у напрямку Вільчої. Там вони змогли зачепитися за північну частину селища й намагаються розширити контроль, не даючи часу на стабілізацію. Картина вимальовується жорстка, за оцінками козаків на передку, в них є всі передумови рванути до Бугаївки, а можливо й далі, якщо темп не буде збитий. На цих підступах їх треба гальмувати будь-якою ціною, бо інакше Харкову справді світитиме важкий період", – наголосив військовий.