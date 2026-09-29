Окупанти маскуються під цивільних та відступають під прикриттям дітей і літніх людей

Російські загарбники використовують мирне населення як живий щит для безпечного виведення своїх підрозділів із району Куп'янська. Черговий факт цинічного нехтування міжнародним гуманітарним правом задокументували українські захисники.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Підступний відступ окупантів зафіксували 27 вересня оператори безпілотників бригади аеророзвідки "Хартія", яка входить до складу 2-го корпусу Національної гвардії України. Ворожу групу помітили під час руху вздовж місцевого газогону.

За даними військових, камери розвідувальних дронів виявили групу з дев'яти мирних мешканців, серед яких були діти, літні люди та навіть особа на милицях. Проте найбільшу увагу гвардійців привернув супровід цієї колони.

"Пліч-о-пліч із ними рухалися дорослі чоловіки, — розповідають у пресслужбі "Хартії", деталізуючи побачене на екранах моніторів, — вони хоч і перевдяглися у цивільний одяг, але, судячи з усього, це російські армійці, які намагалися замаскуватися під місцеве населення".

У бригаді наголошують, що загарбники свідомо пішли на такий крок, щоб безперешкодно та без втрат залишити небезпечну зону. Ворог чітко прорахував гуманітарну складову дій Збройних Сил України.

"Сили оборони не стали відкривати вогонь на ураження, — підкреслюють аеророзвідники, пояснюючи причину призупинення атаки, — адже наші бійці усвідомлювали високий ризик зачепити безневинних українців, на що, власне, і сподівався підступний супротивник".

Наразі всі зняті з безпілотників відеоматеріали та фотодокази цього інциденту детально задокументовані юридичною службою підрозділу. Найближчим часом нацгвардійці планують передати ці файли до профільних правоохоронних органів, які займаються розслідуванням воєнних злочинів РФ, щоб залучити їх до майбутніх міжнародних трибуналів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські військовослужбовці продовжують успішно перехоплювати ініціативу на Харківщині, крок за кроком витісняючи окупаційні війська з укріплених рубежів та звільняючи рідну землю. Незважаючи на запеклий опір супротивника, злагоджені дії штурмових груп дозволяють досягати значних територіальних успіхів.