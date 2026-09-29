Українські військовослужбовці продовжують успішно перехоплювати ініціативу на Харківщині, крок за кроком витісняючи окупаційні війська з укріплених рубежів та звільняючи рідну землю. Незважаючи на запеклий опір супротивника, злагоджені дії штурмових груп дозволяють досягати значних територіальних успіхів.

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Про поточну оперативну обстановку на цій гарячій ділянці фронту розповів офіцер штабу батальйону "Свобода" Андрій Кривущенко.

"ЗСУ звільнили понад 5 квадратних кілометрів території на Куп'янському напрямку, — офіційно повідомив військовий, підтверджуючи високу результативність останніх бойових операцій. Водночас захисник розкрив шокуючі факти цинізму ворога, який опинився у скрутному становищі: — На цьому ж напрямку окупанти використовують місцевих як живий щит, заганяючи групу цивільних у газогін. Перевдягнені у цивільний одяг росіяни намагаються непомітно вийти з-під ударів українських сил".

Попри подібні підлі методи маскування та спроби сховатися за спинами беззбройних людей, українські захисники діють максимально філігранно, аби зберегти життя співвітчизників і водночас ліквідувати окупаційні підрозділи.

Ефективна координація між різними родами військ і постійний тиск на ворожу логістику дають свої закономірні плоди на полі бою.

"Попри всі спроби ворога врятуватися та сховатися, Сили оборони продовжують активні та результативні штурмові дії, — резюмував представник батальйону "Свобода", окреслюючи подальші наміри командування. Андрій Кривущенко підсумував: — Спільна робота українських підрозділів дозволяє впевнено вибивати загарбників з їхніх позицій та повертати контроль над населеними пунктами".

Наразі на звільнених ділянках тривають стабілізаційні заходи та зачистка. Українські підрозділи закріплюються на нових рубежах, облаштовуючи оборонні позиції, щоб унеможливити будь-які спроби ворожих контратак у цьому районі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Сили оборони України продемонстрували зразок високого оперативного мистецтва на півночі Донецької області, повністю перехитривши російське командування та звільнивши низку стратегічно важливих населених пунктів.