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Недилько Ксения
Российские захватчики используют мирное население в качестве живого щита для безопасного вывода своих подразделений из района Купянска. Очередной факт циничного попрания международного гуманитарного права задокументировали украинские защитники.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Коварное отступление окупантов зафиксировали 27 сентября операторы беспилотников бригады аэроразведки "Хартия", входящей в состав 2-го корпуса Национальной гвардии Украины. Вражескую группу заметили при движении вдоль местного газопровода.
По данным военных, камеры разведывательных дронов обнаружили группу из девяти мирных жителей, среди которых были дети, пожилые люди и даже лицо на костылях. Однако самое большое внимание гвардейцев привлекло сопровождение этой колонны.
В бригаде отмечают, что захватчики сознательно пошли на такой шаг, чтобы беспрепятственно и без потерь покинуть опасную зону. Враг четко просчитал гуманитарную составляющую действий Вооруженных сил Украины.
Все снятые с беспилотников видеоматериалы и фотодоказательства этого инцидента подробно задокументированы юридической службой подразделения. В ближайшее время нацгвардейцы планируют передать эти файлы в профильные правоохранительные органы, занимающиеся расследованием военных преступлений РФ, чтобы привлечь их к будущим международным трибуналам.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские военнослужащие продолжают успешно перехватывать инициативу на Харьковщине, шаг за шагом вытесняя оккупационные войска из укрепленных рубежей и освобождая родную землю. Несмотря на упорное сопротивление противника, слаженные действия штурмовых групп позволяют достигать значительных территориальных успехов.