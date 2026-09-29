Российские захватчики используют мирное население в качестве живого щита для безопасного вывода своих подразделений из района Купянска. Очередной факт циничного попрания международного гуманитарного права задокументировали украинские защитники.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Коварное отступление окупантов зафиксировали 27 сентября операторы беспилотников бригады аэроразведки "Хартия", входящей в состав 2-го корпуса Национальной гвардии Украины. Вражескую группу заметили при движении вдоль местного газопровода.

По данным военных, камеры разведывательных дронов обнаружили группу из девяти мирных жителей, среди которых были дети, пожилые люди и даже лицо на костылях. Однако самое большое внимание гвардейцев привлекло сопровождение этой колонны.

"Бок о бок с ними двигались взрослые мужчины, — рассказывают в пресс-службе "Хартии", детализируя увиденное на экранах мониторов, — они хоть и переоделись в гражданскую одежду, но, судя по всему, это российские армейцы, пытавшиеся замаскироваться под местное население".

В бригаде отмечают, что захватчики сознательно пошли на такой шаг, чтобы беспрепятственно и без потерь покинуть опасную зону. Враг четко просчитал гуманитарную составляющую действий Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны не стали открывать огонь на поражение, — подчеркивают аэроразведчики, объясняя причину приостановки атаки, — ведь наши бойцы осознавали высокий риск затронуть невинных украинцев, на что, собственно, и надеялся коварный противник".

Все снятые с беспилотников видеоматериалы и фотодоказательства этого инцидента подробно задокументированы юридической службой подразделения. В ближайшее время нацгвардейцы планируют передать эти файлы в профильные правоохранительные органы, занимающиеся расследованием военных преступлений РФ, чтобы привлечь их к будущим международным трибуналам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские военнослужащие продолжают успешно перехватывать инициативу на Харьковщине, шаг за шагом вытесняя оккупационные войска из укрепленных рубежей и освобождая родную землю. Несмотря на упорное сопротивление противника, слаженные действия штурмовых групп позволяют достигать значительных территориальных успехов.