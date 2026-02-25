Сегодня, 25 февраля, около 15:00 российские оккупационные войска впервые с начала полномасштабного вторжения применили по Харькову 13-дюймовый FPV-дрон, оснащенный оптоволоконной связью. Удар пришелся по территории Киевского района города, беспилотник попал в дерево.

Новая угроза для Харькова: враг впервые атаковал город FPV-дроном на оптоволокне

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Следствие отмечает, что это первый зафиксированный случай применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову.

Советник министра обороны и эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов подтвердил факт атаки, отметив, что "дрон врага на оптике долетел до северной окраины Харькова". Он также подчеркнул сложность противодействия таким аппаратам, поскольку они не уязвимы к обычным средствам радиоэлектронной борьбы.

"Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР здесь не сработает, помогут РЛС, но в случае низкого полета ФПВ и они не панацея", — пояснил Сергей Бескрестнов.

Эксперт предполагает, что для борьбы с такими угрозами в будущем может потребоваться использование акустических систем обнаружения. Правоохранители фиксируют все детали военного преступления РФ.

