Харьков Новая угроза для Харькова: враг впервые атаковал город FPV-дроном на оптоволокне
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая угроза для Харькова: враг впервые атаковал город FPV-дроном на оптоволокне

«РЭР здесь не сработает»: эксперты и правоохранители предупредили о первом случае атаки Харькова дроном на волокне

25 февраля 2026, 22:29
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня, 25 февраля, около 15:00 российские оккупационные войска впервые с начала полномасштабного вторжения применили по Харькову 13-дюймовый FPV-дрон, оснащенный оптоволоконной связью. Удар пришелся по территории Киевского района города, беспилотник попал в дерево.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Следствие отмечает, что это первый зафиксированный случай применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову.

Советник министра обороны и эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов подтвердил факт атаки, отметив, что "дрон врага на оптике долетел до северной окраины Харькова". Он также подчеркнул сложность противодействия таким аппаратам, поскольку они не уязвимы к обычным средствам радиоэлектронной борьбы.

"Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР здесь не сработает, помогут РЛС, но в случае низкого полета ФПВ и они не панацея", — пояснил Сергей Бескрестнов.

Эксперт предполагает, что для борьбы с такими угрозами в будущем может потребоваться использование акустических систем обнаружения. Правоохранители фиксируют все детали военного преступления РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что северную часть харьковской кольцевой дороги планировали полностью закрыть антидроновыми сетками. В Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области в начале февраля прогнозировали, что при стабильном финансировании и благоприятной ситуации безопасности завершат в течение месяца.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
