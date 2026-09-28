Нічний терор Харкова: удар стався по житловій дев'ятиповерхівці

Російська армія здійснила чергову жорстоку атаку на цивільну інфраструктуру Харкова, спрямувавши свої засоби ураження безпосередньо у житлові масиви великого мегаполіса. Головний удар припав на щільну забудову спальних районів, де посеред ночі спалахнули пожежі та сталося часткове обвалення багатоповерхового будинку.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Екстрені служби міста зреагували миттєво, розгорнувши масштабну операцію з евакуації мешканців, які опинилися у пастці у власних квартирах.

"Внаслідок одного з влучань у житловий 9-поверховий будинок сталися руйнування конструкцій квартир на нижніх поверхах, — повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, описуючи перші хвилини роботи в зоні ураження. Оцінюючи зусилля підрозділів з порятунку заблокованих людей, у відомстві додали: — Із пошкодженого будинку надзвичайники оперативно врятували 32 людини. На місці події одразу розпочалися аварійно-рятувальні роботи, до яких залучили підрозділи ДСНС, Нацполіції, медиків, волонтерів та міські комунальні служби, а психологи розпочали надання екстреної допомоги постраждалим".

Попри серйозні пошкодження будівельних перекриттів, найгірших прогнозів щодо загиблих під уламками вдалося уникнути завдяки ретельній перевірці кожної пошкодженої зони.

Очільник Харкова Ігор Терехов оперативно оприлюднив фінальні дані щодо кількості поранених та поточного статусу ліквідації наслідків прильотів.

"Станом на зараз у Салтівському районі 29 постраждалих, з них десятеро діти, — констатував міський голова, деталізуючи медичні зведення з лікарень міста. Повідомляючи про завершення першого етапу операції у розбитих кварталах, мер підсумував: — Пошуково-рятувальні роботи закінчено — на щастя, під завалами нікого більше не знайдено. Наші комунальні служби спільно з підрозділами ДСНС продовжують активну ліквідацію наслідків нічного обстрілу".

Наразі будівельні бригади займаються консервацією пошкоджених квартир, закриттям віконних контурів та відновленням пошкоджених комунікацій. Слідчі поліції зафіксували всі деталі чергового обстрілу, відкривши кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни країною-агресором.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мер Харкова Ігор Терехов деталізував хід підготовки мегаполіса до подачі тепла в оселі громадян, підкресливши технологічну складність робіт.

"Ми не зупиняємось і розбудовуємо систему "енергетичних островів", будуємо блочно-модульні котельні, встановлюємо когенераційне обладнання, — заявив міський голова, зауваживши, що ці інноваційні підходи вимагають значних зусиль. Проте посадовець закликав харків'ян тверезо оцінювати воєнні ризики: — Але я хочу, щоб усі розуміли: зима буде важкою. Наш ворог відкрито заявляє, що прагне повністю зруйнувати системи життєзабезпечення".

