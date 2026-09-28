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Ночной террор Харькова: удар произошел по жилой девятиэтажке

Атака на Салтовку и Киевский район: чрезвычайники спасли более трех десятков харьковчан

28 сентября 2026, 10:36
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Недилько Ксения

Российская армия совершила очередную жестокую атаку на гражданскую инфраструктуру Харькова, направив свои средства поражения непосредственно в жилые массивы крупного мегаполиса. Главный удар пришелся на плотную застройку спальных районов, где ночью вспыхнули пожары и произошло частичное обрушение многоэтажного дома.

Ночной террор Харькова: удар произошел по жилой девятиэтажке

Последствия обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

Экстренные службы города среагировали мгновенно, развернув масштабную операцию по эвакуации жителей, оказавшихся в ловушке в собственных квартирах.

"В результате одного из попаданий в жилой 9-этажный дом произошло разрушение конструкций квартир на нижних этажах, — сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, описывая первые минуты работы в зоне поражения. Оценивая усилия подразделений по спасению заблокированных людей, в ведомстве добавили: — Из поврежденного дома чрезвычайники оперативно спасли 32 человека. На месте происшествия сразу начались аварийно-спасательные работы, к которым привлекли подразделения ГСЧС, Нацполиции, медиков, волонтеров и городские коммунальные службы, а психологи приступили к оказанию экстренной помощи пострадавшим".

Несмотря на серьезные повреждения строительных перекрытий, худших прогнозов по погибшим под обломками удалось избежать благодаря тщательной проверке каждой поврежденной зоны.

Ночной террор Харькова: удар произошел по жилой девятиэтажке - фото 2
Ночной террор Харькова: удар произошел по жилой девятиэтажке - фото 2
Ночной террор Харькова: удар произошел по жилой девятиэтажке - фото 2
Ночной террор Харькова: удар произошел по жилой девятиэтажке - фото 2
Ночной террор Харькова: удар произошел по жилой девятиэтажке - фото 2

Глава Харькова Игорь Терехов оперативно обнародовал финальные данные по количеству раненых и текущему статусу ликвидации последствий прилетов.

"По состоянию на данный момент в Салтовском районе 29 пострадавших, из них десять детей, — констатировал городской голова, детализируя медицинские сведения из больниц города. Сообщая о завершении первого этапа операции в разбитых кварталах, мэр подытожил: — Поисково-спасательные работы закончены — к счастью, под завалами никто больше не найден. Наши коммунальные службы совместно с подразделениями ГСЧС продолжают активную ликвидацию последствий ночного обстрела".

В настоящее время строительные бригады занимаются консервацией поврежденных квартир, закрытием оконных контуров и восстановлением поврежденных коммуникаций. Следователи полиции зафиксировали все детали очередных обстрелов, открыв уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны страной-агрессором.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова Игорь Терехов детализировал ход подготовки мегаполиса к подаче тепла в дома граждан, подчеркнув технологическую сложность работ.

"Мы не останавливаемся и перестраиваем систему "энергетических островов", строим блочно-модульные котельные, устанавливаем когенерационное оборудование, — заявил городской голова, заметив, что эти инновационные подходы требуют значительных усилий. Однако чиновник призвал харьковчан трезво оценивать военные риски: — Но я хочу, чтобы все понимали: зима будет тяжелая. Наш враг открыто заявляет, что стремится полностью разрушить системы жизнеобеспечения".



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