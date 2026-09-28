Ночной террор Харькова: удар произошел по жилой девятиэтажке

Российская армия совершила очередную жестокую атаку на гражданскую инфраструктуру Харькова, направив свои средства поражения непосредственно в жилые массивы крупного мегаполиса. Главный удар пришелся на плотную застройку спальных районов, где ночью вспыхнули пожары и произошло частичное обрушение многоэтажного дома.

Последствия обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

Экстренные службы города среагировали мгновенно, развернув масштабную операцию по эвакуации жителей, оказавшихся в ловушке в собственных квартирах.

"В результате одного из попаданий в жилой 9-этажный дом произошло разрушение конструкций квартир на нижних этажах, — сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, описывая первые минуты работы в зоне поражения. Оценивая усилия подразделений по спасению заблокированных людей, в ведомстве добавили: — Из поврежденного дома чрезвычайники оперативно спасли 32 человека. На месте происшествия сразу начались аварийно-спасательные работы, к которым привлекли подразделения ГСЧС, Нацполиции, медиков, волонтеров и городские коммунальные службы, а психологи приступили к оказанию экстренной помощи пострадавшим".

Несмотря на серьезные повреждения строительных перекрытий, худших прогнозов по погибшим под обломками удалось избежать благодаря тщательной проверке каждой поврежденной зоны.

Глава Харькова Игорь Терехов оперативно обнародовал финальные данные по количеству раненых и текущему статусу ликвидации последствий прилетов.

"По состоянию на данный момент в Салтовском районе 29 пострадавших, из них десять детей, — констатировал городской голова, детализируя медицинские сведения из больниц города. Сообщая о завершении первого этапа операции в разбитых кварталах, мэр подытожил: — Поисково-спасательные работы закончены — к счастью, под завалами никто больше не найден. Наши коммунальные службы совместно с подразделениями ГСЧС продолжают активную ликвидацию последствий ночного обстрела".

В настоящее время строительные бригады занимаются консервацией поврежденных квартир, закрытием оконных контуров и восстановлением поврежденных коммуникаций. Следователи полиции зафиксировали все детали очередных обстрелов, открыв уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны страной-агрессором.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова Игорь Терехов детализировал ход подготовки мегаполиса к подаче тепла в дома граждан, подчеркнув технологическую сложность работ.

"Мы не останавливаемся и перестраиваем систему "энергетических островов", строим блочно-модульные котельные, устанавливаем когенерационное оборудование, — заявил городской голова, заметив, что эти инновационные подходы требуют значительных усилий. Однако чиновник призвал харьковчан трезво оценивать военные риски: — Но я хочу, чтобы все понимали: зима будет тяжелая. Наш враг открыто заявляет, что стремится полностью разрушить системы жизнеобеспечения".

