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«Зима буде важкою»: мер Харкова гарантував цілодобову роботу комунальників у разі нових обстрілів

Підготовка до холодів під вогнем: у Харкові масово встановлюють блочно-модульні котельні та когенераційні системи

21 вересня 2026, 18:27
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Недилько Ксения

Муніципальні служби Харкова в інтенсивному режимі реалізують масштабну реформу з автономізації житлово-комунального господарства, аби захистити місто від можливого інфраструктурного бланкауту. Стратегічний курс на децентралізацію генерації тепла та електрики довів свою ефективність під час попередніх хвиль російського ракетного терору, тому наразі інженери масштабують цей досвід.

«Зима буде важкою»: мер Харкова гарантував цілодобову роботу комунальників у разі нових обстрілів

Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел

Мер Харкова Ігор Терехов деталізував хід підготовки мегаполіса до подачі тепла в оселі громадян, підкресливши технологічну складність робіт.

"Ми не зупиняємось і розбудовуємо систему "енергетичних островів", будуємо блочно-модульні котельні, встановлюємо когенераційне обладнання, — заявив міський голова, зауваживши, що ці інноваційні підходи вимагають значних зусиль. Проте посадовець закликав харків'ян тверезо оцінювати воєнні ризики: — Але я хочу, щоб усі розуміли: зима буде важкою. Наш ворог відкрито заявляє, що прагне повністю зруйнувати системи життєзабезпечення".

Зважаючи на прифронтовий статус міста та високу інтенсивність використання ворогом далекобійного озброєння, прорахувати всі потенційні руйнування заздалегідь неможливо. Утім, міська влада запевняє, що алгоритми реагування на надзвичайні ситуації відточені до автоматизму.

"Дуже складно передбачити всі наслідки можливих атак, — констатував Ігор Терехов, окреслюючи мобілізаційну готовність міських служб до ліквідації прильотів. Очільник Харкова висловив абсолютну впевненість у стійкості міської громади: — Але я можу гарантувати, що всі наші комунальні підприємства працюватимуть цілодобово, щоб оперативно відновлювати пошкодження. Буде важко, проте я впевнений, що ми витримаємо та стало пройдемо цей опалювальний сезон".

Наразі у різних мікрорайонах міста триває монтаж та тестування нових автономних котелень, які у випадку пошкодження центральних ТЕЦ зможуть забезпечити локальне опалення лікарень, шкіл та житлових масивів у автономному режимі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мерію Києва звинуватили в ігноруванні балістичних загроз через закупівлю скляних зупинок.



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