«Зима буде важкою»: мер Харкова гарантував цілодобову роботу комунальників у разі нових обстрілів

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Недилько Ксения
Муніципальні служби Харкова в інтенсивному режимі реалізують масштабну реформу з автономізації житлово-комунального господарства, аби захистити місто від можливого інфраструктурного бланкауту. Стратегічний курс на децентралізацію генерації тепла та електрики довів свою ефективність під час попередніх хвиль російського ракетного терору, тому наразі інженери масштабують цей досвід.
Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел
Мер Харкова Ігор Терехов деталізував хід підготовки мегаполіса до подачі тепла в оселі громадян, підкресливши технологічну складність робіт.
Зважаючи на прифронтовий статус міста та високу інтенсивність використання ворогом далекобійного озброєння, прорахувати всі потенційні руйнування заздалегідь неможливо. Утім, міська влада запевняє, що алгоритми реагування на надзвичайні ситуації відточені до автоматизму.
Наразі у різних мікрорайонах міста триває монтаж та тестування нових автономних котелень, які у випадку пошкодження центральних ТЕЦ зможуть забезпечити локальне опалення лікарень, шкіл та житлових масивів у автономному режимі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мерію Києва звинуватили в ігноруванні балістичних загроз через закупівлю скляних зупинок.