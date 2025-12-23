На Волчанском направлении по имеющимся признакам, н.п. Вильча фактически откололся. К моменту последних боев там удерживался лишь край южной части, но враг этот участок системно перемалывал, работали как ФАБы так и FPV-дроны. Позиции просто выбивали под ноль, не оставляя возможности для стабильного удержания. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Опасность на Харьковщине: военный о наступлении россиян

"На сегодня фиксируется дальнейшее продвижение противника к южным окрестностям поселка. Дальнейший вектор движения пока не совсем понятен, но вариантов немного. Либо противник попытается развивать давление в направлении плацдарма Белый Колодец, либо сместит акцент юго-западнее — в сторону Симиновки, чтобы расширить клин и растянуть нашу оборону по флангам.

Оба сценария опасны, потому что открывают возможность дальнейшего наращивания присутствия и давления вглубь! Ситуация критична и требует немедленных решений. Если сейчас не вмешаться – враг закрепится, подтянет резервы и начнет диктовать темп.

Времени на раскачку нет: или стабилизация здесь и сейчас, или получим еще один проблемный узел с тяжелыми последствиями!" – подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз сообщил о захвате Купянска и назвал президента Украины Владимира Зеленского "очень талантливым артистом".

Владимир Путин на "Прямой линии" заявил о том, что войска ВС РФ "наступают по всей линии боевого столкновения", а Купянск перешел под контроль России. При этом российский лидер прокомментировал видео президента Украины Владимира Зеленского у стелы "Купянск".

По словам Путина, сейчас стела выглядит иначе, а расположена она в километре от самого города.