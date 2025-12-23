logo

BTC/USD

87593

ETH/USD

2944.49

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Опасность на Харьковщине: военный о наступлении россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасность на Харьковщине: военный о наступлении россиян

Оккупанты не оставляют попыток прорываться на Волчанском направлении

23 декабря 2025, 10:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Волчанском направлении по имеющимся признакам, н.п. Вильча фактически откололся. К моменту последних боев там удерживался лишь край южной части, но враг этот участок системно перемалывал, работали как ФАБы так и FPV-дроны. Позиции просто выбивали под ноль, не оставляя возможности для стабильного удержания. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Опасность на Харьковщине: военный о наступлении россиян

Опасность на Харьковщине: военный о наступлении россиян

"На сегодня фиксируется дальнейшее продвижение противника к южным окрестностям поселка. Дальнейший вектор движения пока не совсем понятен, но вариантов немного. Либо противник попытается развивать давление в направлении плацдарма Белый Колодец, либо сместит акцент юго-западнее — в сторону Симиновки, чтобы расширить клин и растянуть нашу оборону по флангам.

Оба сценария опасны, потому что открывают возможность дальнейшего наращивания присутствия и давления вглубь! Ситуация критична и требует немедленных решений. Если сейчас не вмешаться – враг закрепится, подтянет резервы и начнет диктовать темп.

Времени на раскачку нет: или стабилизация здесь и сейчас, или получим еще один проблемный узел с тяжелыми последствиями!" – подчеркнул военный.

Опасность на Харьковщине: военный о наступлении россиян - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз сообщил о захвате Купянска и назвал президента Украины Владимира Зеленского "очень талантливым артистом".

Владимир Путин на "Прямой линии" заявил о том, что войска ВС РФ "наступают по всей линии боевого столкновения", а Купянск перешел под контроль России. При этом российский лидер прокомментировал видео президента Украины Владимира Зеленского у стелы "Купянск".

По словам Путина, сейчас стела выглядит иначе, а расположена она в километре от самого города.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости