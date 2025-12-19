Російський диктатор Володимир Путін вкотре повідомив про захоплення Куп'янська та назвав президента України Володимира Зеленського "дуже талановитим артистом".

Путін назвав Зеленського "хорошим артистом", вважаючи кадри біля Куп'янська постановочними

Володимир Путін на "Прямій лінії" заявив про те, що війська ЗС РФ "наступають по всій лінії бойового зіткнення", а Куп'янськ перейшов під контроль Росії. При цьому російський лідер прокоментував відео президента України Володимира Зеленського біля стели "Куп'янськ".

За словами Путіна, зараз стела виглядає інакше, а розташована вона на відстані кілометра від самого міста.

"Він [Зеленський] артист та артист талановитий. Я говорю це без жодної іронії. Чого стояти на порозі? Заходь у будинок? Якщо Куп'янськ під їхнім контролем", — зазначив Путін.

Повідомлення про те, що Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська, з'явилися 12 грудня. За кілька днів до цього в Міноборони РФ прозвітували про повне "звільнення" українського міста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що в Росії почалася пряма лінія російського диктатора Володимира Путіна "Підсумки року", де жителі країни-агресора ставлять своєму правителю питання.

Там Путін розповів про "перемоги" на фронті в Україні, зокрема вкотре повторив пропаганду про окупацію Куп'янська у Харківській області. Крім того, глава Кремля заявив, що російські війська наступають на всій лінії бойового зіткнення.

"Мені доповіли про взяття Сіверська, звідси відкривається шлях до Слов'янська. Думаю, що й Червоний Лиман буде взято найближчим часом", – заявив Путін. Він також сказав, що понад 50% Костянтинівки під контролем ЗС РФ. А Покровськ окуповано повністю, за словами диктатора РФ.