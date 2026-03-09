Удар по Харкову: окупанти атакували житловий масив

Увечері 9 березня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Харкову, використавши бойовий безпілотник. Під ударом опинився житловий сектор в Індустріальному районі міста.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Першим про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, ворожий дрон вибухнув у безпосередній близькості до цивільної забудови:

"Зафіксовано удар бойовим ворожим дроном в Індустріальному районі біля житлових багатоповерхівок. Деталі зʼясовуємо".

Згодом начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив масштаби наслідків. За оперативною інформацією, на місці прильоту спалахнула сильна пожежа, яка охопила майно містян.

"Внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, палають авто та квартири на нижніх поверхах багатоповерхівки", — зазначив очільник ОВА.

На цей час даних про загиблих чи поранених мешканців не надходило. На місці влучання працюють екстрені служби, триває ліквідація загоряння та огляд пошкоджених будівель. Влада продовжує збір інформації щодо потерпілих та обсягів руйнувань.

Пізніше мер Харкова повідомив, що за уточненою інформацією Ситуаційного центру, пожежі у будинках поблизу прильоту немає, але вибито багато вікон. Вздовж багатоповерхівок палають машини.

Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Ігор Терехов о 21:21: "Троє постраждалих наразі на місці ворожого удару".

Олег Синєгубов о 21:24: "За уточненою інформацією, в Індустріальному районі палають два автомобілі. Пошкоджено скління двох багатоповерхових будинків та 7 автомобілів. На місці ворожого удару працюють всі екстрені служби".

Ігор Терехов о 21:36: "Наразі четверо постраждалих, серед яких малолітня дитина".

Ігор Терехов о 21:38: "Вже пʼятеро постраждалих".

Олег Синєгубов о 21:47: "Кількість постраждалих в Харкові зросла до чотирьох. 16-річна дівчина, 41-річна жінка та 36-річний чоловік отримують допомогу медиків на місці. 51-річний чоловік з вибуховим пораненням госпіталізований до лікарні".

Харківська обласна прокуратура о 22:25: "Прокурори фіксують наслідки атаки ворожого БпЛА по Харкову: шестеро постраждалих, серед них неповнолітня

За даними слідства, 9 березня близько 21:00 російський ударний безпілотник, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі м. Харкова.

Внаслідок атаки загорілися автомобілі, у квартирах вибито вікна.

Четверо чоловіків отримали поранення, травми. Жінка та 16-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції працюють на місці події, документують наслідки ворожої атаки та збирають докази".