Названа стратегическая цель России на Харьковщине

Российские захватчики сосредоточили основные усилия на захвате Волчанских Хуторов, пытаясь реализовать стратегический план продвижения на Харьковщине. Как сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Вечер.LIVE", противник действует комплексно: объединяет наземные штурмы для захвата стратегических позиций с усилением воздушных ударов.

Харьковская область

По словам аналитика, контроль над местными высотами является критически важным для врага.

"Потеря контроля над господствующими высотами позволяет оккупантам держать под огненным контролем практически всю телелогистику украинских войск. Более того, это и самый короткий путь на Харьков", — подчеркнул Снегирев.

Кроме наземных операций, оккупанты модернизируют свой арсенал для массированного террора. В частности, российский оборонно-промышленный комплекс начал применять новую разработку – боеприпас, известный как "Изделие 30". Это оружие дешевле в производстве, что позволяет врагу использовать его в больших количествах.

"Судя по заявленным тактико-техническим характеристикам, дальность поражения цели – до 1500 километров", – отмечает эксперт.

Главная опасность этих обновленных управляемых авиабомб (КАБ) заключается в существенном росте радиуса их действия. Благодаря этому российские самолеты могут осуществлять пуски, не подвергаясь опасности и оставаясь за пределами досягаемости украинских систем ПВО.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 9 марта российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харькову, использовав боевой беспилотник. Под ударом оказался жилищный сектор в Индустриальном районе города.

Первым об атаке сообщил городской голова Игорь Терехов. По его данным, вражеский дрон взорвался в непосредственной близости от гражданской застройки: "Зафиксирован удар боевым вражеским дроном в Индустриальном районе возле жилых многоэтажек. Детали выясняем".