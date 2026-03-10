Названа стратегическая цель России на Харьковщине

Рубрики
Российские захватчики сосредоточили основные усилия на захвате Волчанских Хуторов, пытаясь реализовать стратегический план продвижения на Харьковщине. Как сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Вечер.LIVE", противник действует комплексно: объединяет наземные штурмы для захвата стратегических позиций с усилением воздушных ударов.
По словам аналитика, контроль над местными высотами является критически важным для врага.
Кроме наземных операций, оккупанты модернизируют свой арсенал для массированного террора. В частности, российский оборонно-промышленный комплекс начал применять новую разработку – боеприпас, известный как "Изделие 30". Это оружие дешевле в производстве, что позволяет врагу использовать его в больших количествах.
Главная опасность этих обновленных управляемых авиабомб (КАБ) заключается в существенном росте радиуса их действия. Благодаря этому российские самолеты могут осуществлять пуски, не подвергаясь опасности и оставаясь за пределами досягаемости украинских систем ПВО.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 9 марта российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харькову, использовав боевой беспилотник. Под ударом оказался жилищный сектор в Индустриальном районе города.
Первым об атаке сообщил городской голова Игорь Терехов. По его данным, вражеский дрон взорвался в непосредственной близости от гражданской застройки: "Зафиксирован удар боевым вражеским дроном в Индустриальном районе возле жилых многоэтажек. Детали выясняем".