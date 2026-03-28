На прифронтових територіях планують встановлювати ядерні мініреактори: чи безпечно це

Для прифронтових регіонів України, що постійно перебувають під ударами ворога, ключовим питанням залишається створення автономної системи енергопостачання. Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов, заявив, що розв'язанням цієї проблеми стане впровадження ядерних мініреакторів.

На думку очільника міста, такий підхід не лише забезпечить громади власною електрикою, а й допоможе втримати ціни на комунальні послуги для населення. Особливо гостро це питання стоїть для територій, чия критична інфраструктура регулярно зазнає атак.

"У нас є цей проєкт, і ми будемо втілювати його в життя. Це новітні технології, вони цілком безпечні", — запевнив мер під час спілкування з медіа.

Терехов також акцентував на тому, що життя в умовах постійного сусідства з агресором вимагає нових безпекових стандартів. Навіть за складних обставин громади мають функціонувати, а школи, лікарні та університети — працювати стабільно.

"Наш сусід нікуди не подінеться. Тож дуже важлива безпекова складова. І в таких умовах нашим громадам потрібно жити далі... І це те, над чим ми сьогодні працюємо", — резюмував Ігор Терехов.

Наразі фахівці продовжують розробку технічних деталей для реалізації цієї амбітної ініціативи в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання енергетичної безпеки та тарифної політики наразі є критичними для виживання громад поблизу лінії фронту. Про це 19 лютого заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов під час виступу на Форумі старост незламної Харківщини.

За словами мера, ворог свідомо використовує енергетичний терор як інструмент для витіснення цивільного населення. Харків уже активно інвестує в автономність комунальної сфери, проте цей процес потребує фінансової та законодавчої підтримки від центральної влади.