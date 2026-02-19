Питання енергетичної безпеки та тарифної політики наразі є критичними для виживання громад поблизу лінії фронту. Про це сьогодні, 19 лютого, заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов під час виступу на Форумі старост незламної Харківщини.

Люди виїжджатимуть: Терехов закликав державу почути прифронтові регіони

За словами мера, ворог свідомо використовує енергетичний терор як інструмент для витіснення цивільного населення. Харків уже активно інвестує в автономність комунальної сфери, проте цей процес потребує фінансової та законодавчої підтримки від центральної влади.

"Ворог обрав тактику руйнувати нам генерацію. Зробити так, щоб в оселях не було ні світла, ні води, ні тепла. Тому сьогодні ми працюємо у Харкові над диференціацією всіх комунальних позицій. Це дуже важливо і дорого коштує, але іншого вибору у нас немає. Громади самостійно не можуть цього зробити. Прифронтові громади не витримають енергетичного тиску без системної допомоги держави", — наголосив Ігор Терехов.

Окрему увагу очільник Асоціації приділив питанню тарифів. На його переконання, чинний розподіл навантаження стає надмірним тягарем як для бюджетів громад, так і для підприємців, які змушені працювати на генераторах.

"Наступне питання — справедливі тарифи та їх розподіл. Бо сьогодні це навантаження на людей, на всі прифронтові територіальні громади та їхні бюджети. Це критично важливо. Бізнесу сьогодні теж дуже важко: немає електропостачання — вмикають генератори. Це так званий "генераторний податок", який лягає у собівартість праці", — зазначив мер.

Терехов нагадав, що у Харкові вже скасували місцеві податки заради збереження бізнесу, але підкреслив, що без підтримки держави люди залишатимуть регіон.

"Нам потрібно, щоб держава чула нас у цих питаннях, бо без світла та підтримки підприємців люди будуть їхати, а наше завдання — щоб люди залишалися", — підсумував він.

Наразі Асоціація прифронтових міст та громад продовжує переговори з урядом та парламентом, аби забезпечити стабільність енергосектору та не допустити зростання фінансового тиску на мешканців та бізнес прифронтових територій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що напередодні в мережі інтернет з’явилась інформація, що Верховна Рада готує законодавчі ініціативи для підвищення тарифів на електроенергію й тепло для населення.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.