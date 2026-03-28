На прифронтовых территориях планируют устанавливать ядерные миниреакторы: безопасно ли это

Для прифронтовых регионов Украины, постоянно находящихся под ударами врага, ключевым вопросом остается создание автономной системы энергоснабжения. Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что решением этой проблемы станет внедрение ядерных мини-реакторов.

По мнению главы города, такой подход не только обеспечит обществу собственным электричеством, но и поможет удержать цены на коммунальные услуги для населения. Особенно остро этот вопрос стоит для территорий, чья критическая инфраструктура регулярно подвергается атакам.

"У нас есть этот проект, и мы будем претворять его в жизнь. Это новейшие технологии, они вполне безопасны", — заверил мер во время общения с медиа.

Терехов также акцентировал внимание на том, что жизнь в условиях постоянного соседства с агрессором требует новых стандартов безопасности. Даже при сложных обстоятельствах громады должны функционировать, а школы, больницы и университеты — работать стабильно.

"Наш сосед никуда не денется. Поэтому очень важна составляющая безопасности. И в таких условиях нашим громадам нужно жить дальше... И это то, над чем мы сегодня работаем", — резюмировал Игорь Терехов.

Специалисты продолжают разработку технических деталей для реализации этой амбициозной инициативы в условиях военного положения.

По словам мэра, враг сознательно использует энергетический террор как инструмент вытеснения гражданского населения. Харьков уже активно инвестирует в автономность коммунальной сферы, однако этот процесс нуждается в финансовой и законодательной поддержке от центральной власти.