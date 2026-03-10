logo_ukra

Головна Новини Регіони Харків Місто в облозі, евакуації немає: російські воєнкори б’ють на сполох через критичну ситуацію в Куп’янську
commentss НОВИНИ Всі новини

Місто в облозі, евакуації немає: російські воєнкори б’ють на сполох через критичну ситуацію в Куп’янську

«Куп’янськ практично втрачено»: Z-пабліки визнають оточення та розгром російських сил у місті

10 березня 2026, 23:18
Недилько Ксения

Ситуація для російських окупаційних військ у Куп’янську стала критичною, попри попередні переможні звіти командування Кремлю. Російські пропагандисти та Z-воєнкори масово повідомляють про фактичну втрату контролю над містом та оточення підрозділів, які раніше намагалися там закріпитися.

Місто в облозі, евакуації немає: російські воєнкори б’ють на сполох через критичну ситуацію в Куп’янську

Куп'янськ

Згідно з повідомленнями Z-каналів, оборонні порядки загарбників на лівобережжі фактично розвалилися. Зокрема, зазначається, що стратегічно важливий Куп’янськ-Вузловий залишається під повним контролем ЗСУ.

"Говорити хоч про якийсь, навіть мінімальний, контроль міста з нашого боку — як і раніше передчасно. Ситуація важка, і тенденції до кардинального поліпшення поки не видно", — констатують у каналі "Сводки ополчения Новороссии".

Пропагандисти визнають, що в центральній частині міста та підвалах на північних околицях залишаються лише розрізнені групи російських військових, які перебувають у повній або частковій ізоляції. Зв'язок із ними нестабільний, а питання їхнього порятунку ігнорується керівництвом.

"Зв'язок із ними нестабільний або зовсім відсутній, евакуація — як зазвичай, не пріоритет для кабінетних", — обурюються автори пабліків.

Особливо гостро ситуацію описує Z-канал Alex Parker, вказуючи на повний крах операції:

"Куп’янськ практично повністю втрачений. Місто в повному оточенні. У центрі знаходиться лише кілька зовсім невеликих передових груп закріплення... Живих залишилося від 10 до 20 осіб".

За його даними, катастрофа стала неминучою після вимкнення систем Starlink, що паралізувало управління військами.

Варто нагадати, що наприкінці 2025 року Генштаб РФ офіційно звітував Путіну про нібито "взяття" Куп’янська. За це командувач угруповання "Захід" Кузовлєв навіть отримав зірку "Героя Росії" та обіцяв "знищити ЗСУ в місті до лютого". Наразі ж російські ресурси визнають, що реальність на полі бою кардинально відрізняється від нагородних листів та доповідей у кабінетах Кремля.



